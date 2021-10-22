Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине
22 октября 2021 00:10
Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 22 октября?
Магнитные возмущения в пятницу, 22 октября, немного усилятся. По информации синоптиков, статуса полноценной магнитной бури они не достигнут, поэтому метеозависимым людям не следует переживать о резком ухудшении самочувствия.
Солнечная погода 22 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления.
Напомним,