Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине

22 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 22 октября?

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Магнитные возмущения в пятницу, 22 октября, немного усилятся. По информации синоптиков, статуса полноценной магнитной бури они не достигнут, поэтому метеозависимым людям не следует переживать о резком ухудшении самочувствия.

Солнечная погода 22 октября:           

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления. 

Напомним,

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