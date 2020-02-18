Топ-5 болезней, которые родители передают детям
Ни здоровый образ жизни, ни активная профилактика не в состоянии уберечь человека от генетических заболеваний.
Муковисцидоздыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Проявляется довольно тяжело и имеет неблагоприятный прогноз, однако передается от родителей детям только в том случае, если и мама, и папа имеют этот ген.
Целиакия
Заболевание затрагивает аутоиммунную систему организма, в 95% случаев обусловлено наследственной предрасположенностью.
Патология приводит к непереносимости белка и некоторых зерновых, предусматривает пожизненную диету.
Талассемия
Еще одно наследственное заболевание, которое приносит множество хлопот в повседневной жизни.
Талассемия приводит к изменениям в составе клеток гемоглобина, из-за чего возникает недостаток кровоснабжения органов и систем, эритроциты постепенно разрушаются, а железо накапливается в тканях организма человека.
Атеросклероз
Атеросклероз приводит к накоплению холестерина в кровеносных сосудах, что сужает просвет в артериях.
Врожденный сахарный диабет
Генетически обусловлен сахарный диабет первого типа, при котором поджелудочная железа не способна вырабатывать достаточно инсулина.
Напомним,