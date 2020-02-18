Топ-5 болезней, которые родители передают детям

18 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
Топ-5 болезней, которые родители передают детям
Топ-5 болезней, которые родители передают детям
pixabay.com

Ни здоровый образ жизни, ни активная профилактика не в состоянии уберечь человека от генетических заболеваний.

Муковисцидоз

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Генетическое заболевание влияет на секрецию выделительных желез органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Проявляется довольно тяжело и имеет неблагоприятный прогноз, однако передается от родителей детям только в том случае, если и мама, и папа имеют этот ген. 

Целиакия 

Заболевание затрагивает аутоиммунную систему организма, в 95% случаев обусловлено наследственной предрасположенностью.

Патология приводит к непереносимости белка и некоторых зерновых, предусматривает пожизненную диету. 

Талассемия

Еще одно наследственное заболевание, которое приносит множество хлопот в повседневной жизни.

Талассемия приводит к изменениям в составе клеток гемоглобина, из-за чего возникает недостаток кровоснабжения органов и систем, эритроциты постепенно разрушаются, а железо накапливается в тканях организма человека.

Атеросклероз

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Распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы тоже связано с генетической предрасположенностью. 

Атеросклероз приводит к накоплению холестерина в кровеносных сосудах, что сужает просвет в артериях. 

Врожденный сахарный диабет

Генетически обусловлен сахарный диабет первого типа, при котором поджелудочная железа не способна вырабатывать достаточно инсулина. 

Напомним,

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