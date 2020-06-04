Лайфхаки, способные увеличить время работы смартфона без подзарядки

4 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Лайфхаки, способные увеличить время работы смартфона без подзарядки
Лайфхаки, способные увеличить время работы смартфона без подзарядки
pixabay.com

Рассказываем о простых способах увеличить время работы смартфона без подзарядки аккумуляторной батареи.

Удалите приложения, которыми вы пользуетесь

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Многие думают, что если не заходить в приложение, то софт никак не будет влиять на работу смартфона и степень использования батареи.

Но это не так. Установленные на смартфоне программы постоянно выходят в Интернет без уведомления владельца, отправляют отчеты о своей работе, собирают данные, запрашивают обновления.

Удалив приложения, которые вам не нужны, вы сэкономите около 10% заряда.

Настройте фоновый режим работы правильно

В фоновом формате должны работать лишь приложения, которые действительно нуждаются в таком режиме, например, мессенджеры. 

Вы можете выключить фоновый режим для соцсетей, карт и навигаторов, а также поисковых сервисов, продлив время работы смартфона на 20-30%.

Займитесь оптимизацией

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Пройдитесь по системным сервисам и выключите  NFC, GPS, Bluetooth и Wi-Fi, если вы ими не пользуетесь в данный момент.

Советуем также отключать смартфон от Интернета, например, на ночь, и снижать яркость дисплея.

Напомним,

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