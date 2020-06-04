Лайфхаки, способные увеличить время работы смартфона без подзарядки
Рассказываем о простых способах увеличить время работы смартфона без подзарядки аккумуляторной батареи.
Удалите приложения, которыми вы пользуетесьсмартфона и степень использования батареи.
Но это не так. Установленные на смартфоне программы постоянно выходят в Интернет без уведомления владельца, отправляют отчеты о своей работе, собирают данные, запрашивают обновления.
Удалив приложения, которые вам не нужны, вы сэкономите около 10% заряда.
Настройте фоновый режим работы правильно
В фоновом формате должны работать лишь приложения, которые действительно нуждаются в таком режиме, например, мессенджеры.
Вы можете выключить фоновый режим для соцсетей, карт и навигаторов, а также поисковых сервисов, продлив время работы смартфона на 20-30%.
Займитесь оптимизацией
Советуем также отключать смартфон от Интернета, например, на ночь, и снижать яркость дисплея.
Напомним,