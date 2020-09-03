Медики назвали легкий способ излечиться от диабета второго типа
3 сентября 2020 09:30
Алла Лысак
Медики назвали легкий способ излечиться от диабета второго типа
pixabay.com
Если человек хочет оставить диабет второго типа позади, он должен избавиться от лишнего веса.
Исследователи из Великобритании изучили сведения о состоянии здоровья 0,5 млн людей с разным индексом массы тела. Они смогли проследить связь между уровнем ожирения и частотой возникновения диабета
.
У людей с лишним весом диабет, не имеющий связи с наследственностью, фиксируется в 11 раз чаще.
По мнению ученых, пациенты с диабетом на ранних стадиях должны обязательно похудеть. Избавление от лишних килограммов поможет им устранить большинство симптомом сахарного диабета, замедлить развитие болезни, а со временем излечиться.
Примечательно, что на возникновение болезни не влияют ни гены, связанные с диабетом, ни длительность пребывания в определенном весе. По словам медиков, важен лишь сам вес, для каждого человека есть свой критический порог.
Напомним,