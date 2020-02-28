5 причин, почему спорт не помогает вам похудеть

28 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
5 причин, почему спорт не помогает вам похудеть
5 причин, почему спорт не помогает вам похудеть
pixabay.com

Вы занимаетесь в спортзале, а лишние килограммы не уходят...

Вы не меняете упражнения

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Классические приседания, качание пресса, отжимания заставляют работать определенные мышцы, при этом другие участки даже и не думают работать...Эксперты в сфере спорта советуют постоянно давать организму новые нагрузки!

Вы занимаетесь мало

Если вы решили ходить в спортзал, будьте добры делать это хотя бы 2-3 раза в неделю. Пользы от одного занятия в месяц точно не будет. 

Вы делаете упражнения, которые вам не нравятся

Вы ходите в спортзал очень долго, но все еще заставляете себя делать определенные упражнения? Это происходит из-за того, что вы не нашли тот тип физической нагрузки, который подходит именно вам. 

5 причин, почему спорт не помогает вам похудеть / pixabay.com

Вы не двигаетесь вне спортзала

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Помогайте своему организму тратить калории и худеть каждый день, выходя на одну остановку раньше из автобуса и не пользуясь такси. 

Вы выполняете упражнения с ошибками

К сожалению, часто новички не добиваются результатов из-за проблем с техникой выполнения упражнений. Если вы не уверены в себе, воспользуйтесь помощью тренера, потом вы сможете работать и добавиться результатов без него!

Напомним, 

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