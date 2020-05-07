Как меняется ваше тело после двух чашек кофе?

7 мая 2020 18:30 Алла Лысак
Как меняется ваше тело после двух чашек кофе?
Как меняется ваше тело после двух чашек кофе в день?
pixabay.com

Нам постоянно говорят о вреде кофе и надобности соблюдать норму. Но этот кофейный напиток также и полезен.

Сократятся риски заболеть раком

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Кофе считается полезным антиоксидантом, помогает организму почти полностью сводить на нет вред свободных радикалов.

Антиоксиданты не только защищают от старения, но и помогают предотвращать рак.  

В этот список стоит добавить диабет, болезнь Паркинсона, деменцию и цирроз печени, ведь антиоксиданты играют ведущую роль в их профилактике.  

Улучшится настроение

Недостаток кофеина негативно влияет на мозг, приводит к рассеянности, снижению памяти и депрессии. 

В 2013 году в Гарварде даже провели исследование, чтобы доказать пользу регулярного потребления кофе. И доказали! Если пить по 2 чашки этого напитка в день, можно остановить депрессию и на 45% снизить риск самоубийства. 

Повысится выносливость

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Кофеин стимулирует не только умственные способности, но и физические возможности!

Если вас ожидают серьезные физические нагрузки или вы планируете пойти в спортзал, чтобы поработать над фигурой, кофе за несколько часов до этого станет отличным вариантом. Ученые даже высчитали идеальную дозу, около 2,5 чашек в день. 

Напомним,

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