ТОП-5 продуктов для похудения с помощью эффекта кетоза

12 августа 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 продуктов для похудения с помощью эффекта кетоза
ОП-5 продуктов для похудения с помощью эффекта кетоза
pixabay.com

Употребляйте больше белковых продуктов, чтобы похудеть за счет сокращения углеводной пищи.

Читайте такжеДиетолог рассказала, как нужно питаться в жару
Если организму существенно не хватает глюкозы, он начинает сжигать жиры для производства энергии, этот процесс назвали эффектом кетоза. На нем строится множество диет, главный принцип которых заключается в замене углеводной пищи белковыми продуктами, пишет The Health Site. 

Какие же продукты следует включить в рацион, чтобы похудеть благодаря эффекту кетоза?

Рыба и морепродукты

Морепродукты являются уникальными источниками полезных жирных кислот (например омега 3-6-9), а также белка и селена.
 
Помогут не только сбросить лишнее, но и почувствовать себя лучше.

Орехи

Читайте такжеДиетологи назвали главные причины потреблять арбуз каждый день
Калорийный перекус, который насытит вас энергией и белками. Чувство сытости проявляется быстро и держится долго, орехи способны уберечь вас от переедания. 

Творог

В 150 граммах творога содержится целых 16 граммов белка и всего 5 граммов углеводов, отличный продукт для создания эффекта кетоза. 

Оливковое масло

Читайте такжеВыгляди, как звезда: известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам
В его составе вы найдете ненасыщенные жиры, полезные для организма. Кроме того, оливковое масло является главным источником олеиновой кислоты, она необходима нашему мозгу для нормальной работы. 

Яйца

В яйцах мало калорий и много белка, но диетологи советуют варить их, а не жарить. 

Напомним,

Облако тегов

диета похудение как похудеть способ для похудения правильное питание питание

Материалы по теме

Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета
ЗОЖ

Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета
Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
Полезные советы

Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
Осторожно, опасность: ТОП-4 продукта, которые провоцируют развитие рака
ЗОЖ

Осторожно, опасность: ТОП-4 продукта, которые провоцируют развитие рака
Ревизор-11: впервые в истории проекта посетитель сам наградил ресторан
Новости

Ревизор-11: впервые в истории проекта посетитель сам наградил ресторан

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK