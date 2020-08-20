Популярные советы для похудения, которые не работают

20 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Популярные советы для похудения, которые не работают
Популярные советы для похудения, которые не работают
pixabay.com

Рассказываем о диетах и способах похудеть, которые только вредят нашему здоровью.

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Наверняка, вы слышали о многочисленных безглютеновых диетах. Стараниями маркетологов и рекламщиков многие действительно начали думать, что именно в глютене кроются все проблемы питания.

А что говорят медики

Они настоятельно рекомендуют не сидеть на безглютеновых диетах, потому что таким образом можно заработать чувствительность к этому веществу, а также переборщить с сахаром, ведь часто продукты, рекомендуемся к употреблению во время этой диеты, насыщенны глюкозой или ее заменителями. 

Популярные советы для похудения, которые не работают / pixabay.com

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А диеты, которые предписывают нам отказаться от жирных продуктов (совсем) тоже особенно делу не помогают. Дело в том, что жиры необходимы организму, как и углеводы с белками. Главное, во время диеты соблюдать баланс БЖУ, тогда и вес будет уходить, и сердце не пострадает.

Не стоит увлекаться тренировками с фитнес-браслетом, отмечают ученые из Великобритании.

Еще в 2017 году они провели исследование о том, как браслеты влияют на эффективность диеты. Думаете, помогают? Оказалось, наоборот, в целом участники эксперимента с браслетами тратили меньше калорий, чем люди, которые не следили за количеством потраченной энергии. А первые, кроме того, часто еще и вознаграждали себя за успехи, отображенные в трекере, чем-то вкусным.

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Наконец, еще раз повторим, что экспресс-диеты не помогают похудеть, они избавляют женщину от влаги и мышечной ткани, а не жира. Из-за этого килограммы так быстро возвращаются, закончив диету, вы начинаете больше есть, больше пить воды, и оказывается, что от жира вы вообще не избавились.

Популярные советы для похудения, которые не работают / pixabay.com

Напомним,

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