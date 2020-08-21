Диетолог назвала оптимальный перерыв между приемами пищи
Как часто необходимо питаться, чтобы оставаться в форме?
Многие диетологи и специалисты в сфере питания стоят на позиции, что кушать нужно часто, но какие перерывы между приемами пищи оптимальны?
Специалист советует оптимальный перерыв в 4 часа (главное, чтобы между приемами пищи проходило не менее 3 и не более 5 часов).
Не живите с дефицитом калорий, если вы не планируете похудеть. Дефицит увеличивает вероятность так называемого пищевого срыва, который способствует набору веса и повышает риск проблем с обменом.
Напомним,