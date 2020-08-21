Диетолог назвала оптимальный перерыв между приемами пищи

Как часто необходимо питаться, чтобы оставаться в форме?

Многие диетологи и специалисты в сфере питания стоят на позиции, что кушать нужно часто, но какие перерывы между приемами пищи оптимальны?

По словам диетолога Лоры Филипповой, важно не испытывать голод постоянно и не переедать. Чем чаще мы едим, тем больше нам хочется есть, поэтому между приемами пищи должно проходить время, чтобы инсулин (гормон, ответственный за запасы жира) опускался до нормальных значений.

Специалист советует оптимальный перерыв в 4 часа (главное, чтобы между приемами пищи проходило не менее 3 и не более 5 часов).

Не живите с дефицитом калорий, если вы не планируете похудеть. Дефицит увеличивает вероятность так называемого пищевого срыва, который способствует набору веса и повышает риск проблем с обменом.

Напомним,