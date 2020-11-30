Почему нельзя работать за ноутбуком лежа

Почему нельзя работать за ноутбуком лежа

Дистанционная работа, карантин и пандемия значительно увеличили количество людей, которые работают из дома.

Для работы они используют компьютер или ноутбук, последний, к слову, гораздо удобнее, ведь его можно положить на любую поверхность и устроиться рядом.

Но врачи предостерегают людей от работы с ноутбуком лежа – в таком случае важные условия, необходимые для умственного труда, не соблюдаются.

Страдают глаза

Лежа с ноутбуком, человек не фиксирует устройство в положении, которое считается комфортным для глаз.

Если будете работать длительно, то можете спровоцировать развитие близорукости из-за того, что глаза будут напрягаться на малых дистанциях.

При такой работе как у детей, так и у взрослых могут наблюдаться головные боли, проблемы со зрением и так далее.

Синдром сухого глаза, наверное, на себе испытали все фрилансеры.

Могут быть проблемы со спиной

В таком положении вредную нагрузку получают мышцы спины и шеи. Со временем человек может почувствовать неприятные ощущения в позвоночнике и, мучительные головные боли, спровоцированные этим.

Напомним,