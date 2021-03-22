Ученые выяснили, у людей с какой группой крови чаще случаются инфаркты

Ученые выяснили, у людей с какой группой крови чаще всего случаются инфаркты

Сердечные заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Группа крови I

Наиболее низкий риск внезапного сердечного приступа ученые зафиксировали у людей с первой группой крови.

К таким выводам исследователи из США пришли, проанализировав данные о здоровье 400 тыс. человек.

Оказалось, что у носителей второй и третьей групп крови риск инфаркта в сумме на 8% выше, чем у людей с первым типом крови. Результаты были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Примечательно, что аналогичное по тематике, но более масштабное исследование Европейское общество кардиологов провело в 2017 году.

Проанализировав 1,36 млн человек, ученые отметили, что люди со второй и третьей группами крови страдают от сердечных заболеваний чаще.

Группа крови III

Носители этой группы имеют самый высокий риск инфаркта, на 15% выше, чем у остальных.

Группа крови II

У обладателей второго типа повышен риск развития сердечной недостаточности.

Он на 11% выше, чем у остальных.

В Европейском обществе кардиологов предполагают, что риски связаны со склонностью людей с третьей группой крови к образованию тромбов. У них наблюдаются более высокие концентрации гликопротеина плазмы крови, отвечающего за способность к свертыванию.

Напомним,