Ученые выяснили, у людей с какой группой крови чаще случаются инфаркты
Сердечные заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Группа крови Iприступа ученые зафиксировали у людей с первой группой крови.
К таким выводам исследователи из США пришли, проанализировав данные о здоровье 400 тыс. человек.
Оказалось, что у носителей второй и третьей групп крови риск инфаркта в сумме на 8% выше, чем у людей с первым типом крови. Результаты были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.
Примечательно, что аналогичное по тематике, но более масштабное исследование Европейское общество кардиологов провело в 2017 году.
Проанализировав 1,36 млн человек, ученые отметили, что люди со второй и третьей группами крови страдают от сердечных заболеваний чаще.
Группа крови III
Носители этой группы имеют самый высокий риск инфаркта, на 15% выше, чем у остальных.
Группа крови II
Он на 11% выше, чем у остальных.
В Европейском обществе кардиологов предполагают, что риски связаны со склонностью людей с третьей группой крови к образованию тромбов. У них наблюдаются более высокие концентрации гликопротеина плазмы крови, отвечающего за способность к свертыванию.
Напомним,