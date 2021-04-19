ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот
Рассказываем, как именно проявляется дефицит омега-3 жирных кислот.
Сухая кожа
Безжизненные волосы
Жиры ответственны и за питание локонов, прием омега-3 поможет сделать волосы крепче, предотвратить выпадение и побороть тусклость цвета.
Ломкие ногти
Плохой сон
Ученые Оксфордского университета доказали, что люди без дефицита омега-3 спят крепче и утром чувствуют себя гораздо лучше.
Недостаток жирных кислот, в свою очередь, провоцирует проблемы со сном.
Обращаем ваше внимание, что омега-3 нельзя принимать как снотворное, несмотря на указанные выше выводы ученых.
Рекомендуется насыщать организм жирными кислотами утром, если вы принимаете омега-3 в капсулах, или в течении дня с пищей.
Проблемы с концентрацией
Благоприятно повлияют на мозг.
Напомним,