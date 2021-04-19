ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот

19 апреля 2021 15:30 Алла Лысак
ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот
ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот
pixabay.com

Рассказываем, как именно проявляется дефицит омега-3 жирных кислот.

Сухая кожа

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Омега-3 способствуют длительному увлажнению кожи за счет сохранения влаги на клеточном уровне. Жиры помогают коже впитывать питательные вещества и быстрее избавляться от вредных токсинов.

Безжизненные волосы 

Жиры ответственны и за питание локонов, прием омега-3 поможет сделать волосы крепче, предотвратить выпадение и побороть тусклость цвета. 

Ломкие ногти

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Если вы регулярно страдаете от надломов, из-за чего маникюр не держится долго, вам тоже необходим дополнительный прием жирных кислот. Ногтям тоже нужно питание, чтобы быть крепкими.

ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот / pixabay.com

Плохой сон

Ученые Оксфордского университета доказали, что люди без дефицита омега-3 спят крепче и утром чувствуют себя гораздо лучше.

Недостаток жирных кислот, в свою очередь, провоцирует проблемы со сном.

Обращаем ваше внимание, что омега-3 нельзя принимать как снотворное, несмотря на указанные выше выводы ученых.

Рекомендуется насыщать организм жирными кислотами утром, если вы принимаете омега-3 в капсулах, или в течении дня с пищей. 

Проблемы с концентрацией

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Вам сложно концентрироваться на чем-то одном? Омега-3 жирные кислоты помогут не отвлекаться от рабочего процесса!

Благоприятно повлияют на мозг.

ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот / pixabay.com

Напомним,

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