Филин 2 сезон: смотреть 1 серию онлайн

17 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию второго сезона сериала «Филин».

В новом сезоне сериала «Филин» зритель узнает больше о каждом из следователей, заглянув в их жизни. Удивится, как близкие люди становятся врагами, а враги неожиданно протягивают руку помощи. Кто-то уйдет, а кто-то останется, чтобы встретить настоящую любовь, создать семью и помочь сделать мир немного лучше.

Напомним, по сюжету работники инновационного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений, но также и помогает эффективно расследовать преступления.

1 серию сериала Филин-2 от 17.05.2021 смотрите онлайн на канале Украина в 17:00, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

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