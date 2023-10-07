Рік. Харківщина – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова
7 жовтня 2023 11:16
Кирило Буданов і Дмитро Комаров
instagram.com/komarovmir
Досі невідомі подробиці весняного контрнаступу на Харківщині дивіться в документальному проєкті Дмитра Комарова Рік. Харківщина.
Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України. Ризикована, багато в чому зухвала – проте блискавична і така, що приголомшила окупаційні війська і змусила їх відступити практично з усієї території Харківщини. Вперше розкриються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже можна говорити.
Рік. Харківщина частина 1 дивитися онлайн
Рік. Харківщина частина 2 дивитися онлайн
Третю частину проєкту дивіться на цій сторінці 13 жовтня о 20.30