Рік. Харківщина – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова

7 жовтня 2023 11:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Рік. Харківщина – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова
Кирило Буданов і Дмитро Комаров
instagram.com/komarovmir

Досі невідомі подробиці весняного контрнаступу на Харківщині дивіться в документальному проєкті Дмитра Комарова Рік. Харківщина.

Читайте такожРІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова
Нова документальна робота журналіста Дмитра Комарова присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України. Ризикована, багато в чому зухвала – проте блискавична і така, що приголомшила окупаційні війська і змусила їх відступити практично з усієї території Харківщини. Вперше розкриються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже можна говорити.

Рік. Харківщина частина 1 дивитися онлайн

Рік. Харківщина частина 2 дивитися онлайн

Третю частину проєкту дивіться на цій сторінці 13 жовтня о 20.30

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Україна війна Дмитро Комаров відео Харків фільми 1+1 Україна Рік. Харківщина

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