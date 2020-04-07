Супермама: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.04.2020)

7 апреля 2020 17:15 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.04.2020)
Супермама: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.04.2020)

7 апреля на канале СТБ вышел 2 выпуск шоу Супермама.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Супермама

Эля души не чает в своих двух дочерях. Она воспитывает их в гармонии с природой, много внимания уделяет развитию, и сама продумывает их досуг до мельчайших подробностей. Дети для Эли на первом месте. Настолько, что мужу пришлось уступить свое место в спальне с женой. Теперь девочки спят вместе с мамой, а папа – где найдет место в квартире. Могут ли такие родители стать хорошим примером для своих детей? 

2 выпуск шоу [Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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