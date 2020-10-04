Дети против звезд-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)

4 октября 2020 21:50 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
пресс-служба Нового канала

7 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Дети против звезд-2: что будет, если три талантливых ребенка вызовут на баттл троих популярных взрослых? Будет битва поколений в шоу «Дети против звезд». Здесь нет места слабакам! Хрупкие с виду дети покажут такие выкрутасы, что взрослым будет не по себе. А начнут первый бой фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев и блогер-иллюзионист Дима Евтушенко. Смогут ли дети разгромить взрослых? Или ведущий Сергей Притула будет радоваться победе юных талантов?

1 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 07.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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