Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.11.2020)

24 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Многие уверены, что соки тонизируют, отчищают от шлаков, повышают иммунитет, содержат огромное количество витаминов и полезных веществ. Но так ли это на самом деле? Что полезнее - съесть килограмм яблок или выпить стакан яблочного сока? Как влияют соки на уровень сахара и инсулина в крови? Сколько их можно пить без вреда для здоровья? Как выбрать действительно качественный продукт? Какое сырье используется для его приготовления? И какие изысканные напитки можно приготовить на основе соков? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 24.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.