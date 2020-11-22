Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.11.2020)

22 ноября 2020 12:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.11.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.11.2020)
пресс-служба

24 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Многие уверены, что соки тонизируют, отчищают от шлаков, повышают иммунитет, содержат огромное количество витаминов и полезных веществ. Но так ли это на самом деле? Что полезнее - съесть килограмм яблок или выпить стакан яблочного сока? Как влияют соки на уровень сахара и инсулина в крови? Сколько их можно пить без вреда для здоровья? Как выбрать действительно качественный продукт? Какое сырье используется для его приготовления? И какие изысканные напитки можно приготовить на основе соков? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 24.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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