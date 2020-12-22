Стосується кожного: Внезапная слава (эфир от 24.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 декабря.

Страшная гололедица и непогода сковала Украину в начале декабря. Видеоролик, где ребенок на Андреевском спуске столицы безуспешно пытается преодолеть обледеневший путь, подорвало интернет. А уже утром киевская школьница, гимнастка и будущая певица, 9-летняя Мария Моисеенко, проснулась известной на весь мир. Оказалось, что у девочки непростая судьба, ведь Машу с братом Павлом усыновили 7 лет назад. Курьезный случай, возмущение равнодушием и беспомощностью коммунальщиков или непобедимый характер девочки с непростой судьбой. В студии «Касается каждого» история обычной школьницы, которая в буквальном смысле скатилась по льду к международной славе.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.