Стосується кожного: Внезапная слава (эфир от 24.12.2020)

22 декабря 2020 04:30 Александр Кива
Стосується кожного: Внезапная слава (эфир от 24.12.2020)
Стосується кожного: Внезапная слава (эфир от 24.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Страшная гололедица и непогода сковала Украину в начале декабря. Видеоролик, где ребенок на Андреевском спуске столицы безуспешно пытается преодолеть обледеневший путь, подорвало интернет. А уже утром киевская школьница, гимнастка и будущая певица, 9-летняя Мария Моисеенко, проснулась известной на весь мир. Оказалось, что у девочки непростая судьба, ведь Машу с братом Павлом усыновили 7 лет назад. Курьезный случай, возмущение равнодушием и беспомощностью коммунальщиков или непобедимый характер девочки с непростой судьбой. В студии «Касается каждого» история обычной школьницы, которая в буквальном смысле скатилась по льду к международной славе.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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