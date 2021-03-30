Стосується кожного: Замерзшее материнство (эфир от 31.03.2021)
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Двух замерзших и испачканных грязью соседских девушек Грязных с синяками на теле обнаружила 48-летняя Оксана Хильшлейн из Днепропетровской области. Старшая 7-летняя Екатерина рассказала, что их с 2-летней сестрой Ольгой мать избила и выгнала на улицу. Полураздетые и напуганные девочки провели на улице несколько часов, пока не догадались позвонить соседке. Оксана сразу обратилась в полицию и органы опеки. Сестер доставили в больницу, и вернулись за разъяснениями к матери. 35-летняя многодетная мать Надежда Кривник уверяет, что детей из дома не выгоняла, и ни разу не поднимала на них руку. Последствия материнской равнодушия и жестокости или бурное воображение 7-летнего ребенка?
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