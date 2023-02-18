Майже одружені: дивитися 8 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Дивіться у 8 серії серіалу Майже одружені 2023: Богдан довго залицявся до Катерини, своєї колишньої викладачки, в яку він по вуха закохався, коли прийшов працювати в університет. Катя довго не відповідала на почуття чоловіка, адже вона боялася засудження друзів і матері Боді через їхню різницю у віці. Зрештою, герої серіалу відкрили серця один одному і побралися. Але ж хто знав, що Катя приховує від Богдана дещо шокуюче. У чому зізнався друг нареченого? Чому свекруха ненавидить Катю? І хто переслідує викладачку? Дивіться у серіалі Майже одружені 8 серія від 10.02.2023.