GRECHKA BRUNCH: Благодійний захід зібрав понад 125 000 грн та 91,9 кг гречки для допомоги ЗСУ

10 жовтня, у Всесвітній день каші, в ресторані GHOST відбувся благодійний GRECHKA BRUNCH, який об'єднав блогерів, артистів та зіркових гостей заради допомоги пораненому добровольцю з Дніпра – Вадиму Коріцькому.

Під час заходу було зібрано 125 000 грн та 91,9 кг гречки.

Організаторами GRECHKA BRUNCH виступили учасниця 14-го сезону «МастерШеф» Анастасія Шаповалова та блогер Данило Лінчик. Співорганізаторкою події стала Лала Цукерман, директорка Благодійного фонду «Народжені перемагати» та головна редакторка журналу GLORY. У них була спільна мета — об'єднати людей навколо важливої благодійної ініціативи та зібрати кошти для допомоги пораненому добровольцю Вадиму Коріцькому.

GRECHKA BRUNCH став справжнім святом благодійності та єдності. Серед артистів, які подарували свою творчість гостям, виступили скрипалька Ірина Жигарєва, співачки KREMENTSOVA, Настя Балог та iSKra. На заході також виступили спікери - психологиня Олена Шершньова, фіналістка телепроєкту “Битва екстрасенсів” Ярослава Солодєєва (Федорова) та представники компаній-партнерів Beauty Ray та AGT Plus. Програма була насиченою: майстер-клас із приготування гречаників від Анастасії Шаповалової та Данила Лінчика, дегустація вин від сомельє ТД “Вина світу” Сергія Чернишова і виступи артистів. Окрім цього, головна редакторка журналу GLORY та співорганізаторка заходу Лала Цукерман прочитала власні вірші, що додало події ще більше тепла й душевності. Ведучий бранчу - Юрій Кляцкін.

"Ми безмежно вдячні всім, хто долучився до цього заходу, всім гостям, спікерам, артистам та партнерам. Разом ми зібрали не тільки 126 002 грн 54 коп, а й 91,9 кг гречки, яка стала символом підтримки та допомоги," – поділилася Анастасія Шаповалова, муза та ідейна натхненниця бранчу.

"GRECHKA BRUNCH показав, наскільки потужною може бути сила блогерської спільноти, коли ми об'єднуємося заради благодійної справи. Ми маємо унікальну можливість впливати на людей, залучати їх до важливих ініціатив і робити добрі справи разом. Цей захід — наш внесок у підтримку героїв. Я щиро вдячний кожному, хто відгукнувся та долучився до цього проєкту," — додав Данило Лінчик.

Співорганізаторка Лала Цукерман теж виступила з надихаючою промовою: “У ці нелегкі часи, коли наша країна виборює свою свободу і незалежність, любов стає тією силою, що об'єднує нас, дає надію та надихає на добрі справи. Це любов до своєї землі, до своїх рідних, до України, до тих, хто зараз стоїть на передовій, захищаючи наше майбутнє. Це не просто емоція, це найсильніша енергія, яка здатна врятувати цю планету. Можливо, єдина з усіх, яка ще може це зробити. І наші зусилля на цьому бранчі у сумі зробили велике диво. Бо ж справжня любов — це не просто слова. Це дія, це допомога тим, хто цього потребує”.

Сам Вадим Коріцький, для якого було організовано цей збір, висловив свою вдячність: "Тільки з таким тилом ми і можемо перемогти. Я безмежно вдячний кожному, хто долучився до збору. Ваша підтримка дає сили рухатися далі".

На GRECHKA BRUNCH своїм досвідом і натхненням поділилися декілька спікерів, кожен з яких зробив внесок у створення особливої атмосфери заходу.

Олена Шершньова, відома своїми проектами у сфері благодійності, розповіла про важливість підтримки військових і необхідність кожного внеску, навіть найменшого. Вона підкреслила, що об'єднання зусиль у такі непрості часи може змінювати долі й допомагати країні перемагати.

Ярослава Федорова, спадкова відьма, виступила з особливою темою — магією кухні. Вона розповіла, як наділити їжу цілющими властивостями та поділилася секретними знаннями, які перейняла від своєї бабусі. Ярослава розповіла, що жінка повинна робити, щоб у родині панували лад, кохання та достаток. Вона підкреслила, що з правильним підходом їжа може стати потужним джерелом гармонії та злагоди в родині.

Представники компаній-партнерів Beauty Ray та AGT Plus розповіли про те, як бізнеси можуть підтримувати благодійні ініціативи, і закликали інші компанії активно долучатися до подібних проектів. Вони підкреслили, що соціальна відповідальність бізнесу – це ключовий фактор, що допомагає нашій країні долати труднощі.

Бранч підтримали такі медіаперсона та блогери як: директор журналу «Телетиждень» Олександр Ківа, співак та тіктокер LOGVIN, співачка Ne Ta, Ілона Гвоздьова, Міла Нітіч, Макс Гордєєв, Ніна Орлова, Анастасія Покрещук, Марія Тиха, Катерина Куліченко, Катерина Ковальова, Олег Машуковський, Міла Кузнєцова, Антоніна Носова “Усвідомлена”, Надія Глиняна, Оксана Андрієць, Вікторія Шептієнко, та інші. На заході також були присутні військові, які підтримували своїх побратимів та розділяли теплу атмосферу заходу.

GRECHKA BRUNCH став не лише благодійним заходом, а й символом єдності та підтримки, яку українці можуть надавати одне одному, допомагаючи тим, хто цього потребує.

Фото: Євгеній Несін, Тетяна Говійна