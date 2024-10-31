«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві

31 жовтня 2024 14:34 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві
Втеча на вікенд: зіркова прем'єра фільму у Києві. Фото: Green Light Films

29 жовтня в кінотеатрі мережі Multiplex в ТРЦ Respiblika Park  відбулася прем'єра комедійного екшену «Втеча на вікенд».

На зіркову прем'єру завітали: радіоведуча Ольга Вороніна, блогерки Міла Кузнєцова,  Антоніна Носова «Усвідомлена», Rusalka XXL та Марина «Скажена», екстрасенс Ярослава Солодєєва (Федорова), співачки iSKra та Manila, блогер Макс Кірєєв, ЗМІ та інші.

Партнерами події виступили Izibank, сидр Apps, Київхліб, сайт TV.UA.

Агент американських спецслужб має завершити давню справу, яку розпочав багато років тому. За допомогою таємного інформатора, маючи докази, він повертається в місто, де колись залишив незакриту справу та своє кохання. Там він зустрічає колишню кохану, яка веде розкішне життя дружини головного мафіозі і ворога головного героя.  А далі - високошвидкісні тачки, перегони, кохання та одвічний пошук справедливості на фоні багатолюдного Тайбею.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився головний редактор TV.UA Олександр Ківа:

Обожнюю такі фільми, які тримають в напрузі.  Тут і захоплюючий сюжет, і гумор, і стрілянина, і круті екшен-сцени. Фільм обов'язково треба переглянути тим, хто любить подібне.

А також блогер Макс Кірєєв:

«Втеча на вікенд» – це екшен-комедія, спродюсована Люком Бессоном, про несподіване возз’єднання колишніх коханців, які опиняються у вирі небезпечної місії. Фільм обіцяє багато драйву й романтичної напруги, доповненої екзотичними пейзажами Тайбею. Вартий перегляду. 

Дивіться екшен «Втеча на вікенд» в кінотеатрах з 31 жовтня.

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Втеча на вікенд

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