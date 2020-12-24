На ВДНГ устроят новогоднюю вечеринку под открытым небом

В ночь с 31 декабря на 1 января в праздничном парке развлечений «Зимова Країна на ВДНГ» будут работать локации под открытым небом, а также состоится шоу-программа с участием украинских музыкантов.

Новогодняя ночь в «Зимовій Країні» на ВДНГ начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до четырех утра 1 января. В программе — выступления групп, диджей-сет, праздничные конкурсы и розыгрыши.

В течение ночи для посетителей будут работать главные локации «Зимової Країни», которые находятся под открытым небом — каток, тюбинговые горки, аттракционы и фудкорт. Также всю ночь на ВДНГ будет работать праздничная ярмарка с подарками и сладостями.

пресс-служба

Музыкальная программа

Dj Sanya Dymov. Популярный украинский диджей и резидент радиостанции NRJ Ukraine. Его выступления сопровождали Eurovision Song Contest 2017, Ukrainian Fashion Week, а также мероприятия таких брендов как Dior, Givenchy и Louis Vitton. Кроме того, сеты Sanya Dymov открывали шоу Enrique Iglesias и MONATIK.

Группа «ТОК». Пять очень разных, но в то же время одинаково талантливых девушек. Юные певицы уже успели выпустить хит — «Мальчик TOP», клип на который набрал более миллиона просмотров на YouTube. Под их песни просто невозможно устоять на месте.

пресс-служба

DANIL MONACO. R&B исполнитель, который активно завоевывает благосклонность поклонников хип-хопа. Среди наиболее известных треков: «Худой», «ALADDIN», «Вокруг нас».

Андрей Бойко. Финалист проекта «Голос.Дети», актер сериала «Школа». Первый сольный концерт исполнителя, который состоялся в клубе Atlas, собрал солд-аут. Год назад презентовал альбом «Мир на двоих».

Развлекательная программа запланирована и на рождественские праздники. 6 января в «Зимовій Країні» хор «Веснянка» исполнит колядки под живой аккомпанемент. В этот день выступит и группа The doox, создающая современную музыку с элементами традиционной песни и этнорока.

пресс-служба

На 7 января на ВДНГ запланировано выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» — с вертепом и танцами, играми и весельем. А завершит праздничную программу выступление группы Folky Funky, исполняющей собственные и народные произведения и смешивая в них этнический стиль с фанком и роком.

Кроме этого, в этом году на территории ВДНГ функционирует более 10 локаций «Зимової Країни»: каток, тюбинговые горки, ярмарка, фудкорт, аттракционы, Резиденция Санты, Різдвяна Фабрика Мрій, центр семейного досуга Teleport 360, выставка «Динозавры морских глубин», контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк SkyPark, тропическая ферма «Планета Бабочек» и шоу-рум W8Less.

пресс-служба

Чтобы новогоднее настроение не покидало и после посещения ВДНГ, скачивайте праздничный стикерпак в Viber! Его герои — жители парка — веселые снеговики. Скачать стикеры можно бесплатно.

Вход на территорию ВДНГ — свободный.

Все локации работают в соответствии с карантинными нормами.