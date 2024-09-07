Презентація скульптури «Re:Forma духу» у «Софії Київській»: дата

7 вересня 2024 13:46 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Презентація скульптури «Re:Forma духу» у «Софії Київській»: дата
Презентація скульптури «Re:Forma духу» у «Софії Київській»: дата

14 вересня о 14:00 у саду заповідника «Софія Київська» відбудеться відкриття скульптури «Re:Forma духу».

Компанія Dovgiy Family Office 2 роки працювала над цим проєктом разом з проактивною спільнотою міста, журналістами та скульптором Костянтином Скритуцьким. Мета – зберегти та переосмислити культурну спадщину Києва через мистецтво заради майбутніх поколінь.

Скульптура «Re:Forma духу»  створена з уламка стовбура 400-річної липи Петра Могили, яка постраждала під час буревію у травні 2022 року. 

Презентація охоплює безплатні екскурсії «Софією Київською» за попередньою реєстрацією. А також арт-діалоги з Надією Тимчук, культурологинею проєкту «УКультура» та доценткою Києво-Могилянської академії. На честь відкриття пролунають дзвони Дзвіниці заповідника. 

Спеціальний гість заходу – автор скульптури та художник Костянтин Скритуцький, відомий своїми роботами на Пейзажній алеї, Сквері інтелігентів та ін.

Костянтин Скритуцький, коментуючи появу назви артобʼєкта, розповідає:

Я працював з унікальним культурним артефактом, стародавнім деревом. Потрібно було зберегти його природну форму, але перетворити на символ стійкості та трансформації — «математичний» куб. Обпалити вогнем, щоб дерево не піддавалося дощам та вітрам. Але відкрити незахищене світле «серце». Словом, реформувати – зробити «Re:Forma». 

ЮНЕСКО в своїх матеріалах «Розуміння креативних індустрій: культурна статистика для формування державної політики» пропонує захищати пам’ятки кількома способами, один із яких — через творчу індустрію. Для нас це стало можливістю показати приклад екологічного збереження культурної спадщини. Водночас сама історія створення цієї скульптури нагадує шлях «реформи духу», який проходимо ми, українці, в наші дні, – зазначає керуюча партнерка Dovgiy Family Office Оксана Гуляєва.

Деталі:

  • 14 вересня 2024 року  
  • 14:00–19.00 
  • Сад національного заповідника «Софія Київська», Київ  
  • Реєстрація на захід тут.  
  • Детальніше про проєкт тут. 
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