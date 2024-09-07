Презентація скульптури «Re:Forma духу» у «Софії Київській»: дата

14 вересня о 14:00 у саду заповідника «Софія Київська» відбудеться відкриття скульптури «Re:Forma духу».

Компанія Dovgiy Family Office 2 роки працювала над цим проєктом разом з проактивною спільнотою міста, журналістами та скульптором Костянтином Скритуцьким. Мета – зберегти та переосмислити культурну спадщину Києва через мистецтво заради майбутніх поколінь.

Скульптура «Re:Forma духу» створена з уламка стовбура 400-річної липи Петра Могили, яка постраждала під час буревію у травні 2022 року.

Презентація охоплює безплатні екскурсії «Софією Київською» за попередньою реєстрацією. А також арт-діалоги з Надією Тимчук, культурологинею проєкту «УКультура» та доценткою Києво-Могилянської академії. На честь відкриття пролунають дзвони Дзвіниці заповідника.

Спеціальний гість заходу – автор скульптури та художник Костянтин Скритуцький, відомий своїми роботами на Пейзажній алеї, Сквері інтелігентів та ін.

Костянтин Скритуцький, коментуючи появу назви артобʼєкта, розповідає:

Я працював з унікальним культурним артефактом, стародавнім деревом. Потрібно було зберегти його природну форму, але перетворити на символ стійкості та трансформації — «математичний» куб. Обпалити вогнем, щоб дерево не піддавалося дощам та вітрам. Але відкрити незахищене світле «серце». Словом, реформувати – зробити «Re:Forma».

ЮНЕСКО в своїх матеріалах «Розуміння креативних індустрій: культурна статистика для формування державної політики» пропонує захищати пам’ятки кількома способами, один із яких — через творчу індустрію. Для нас це стало можливістю показати приклад екологічного збереження культурної спадщини. Водночас сама історія створення цієї скульптури нагадує шлях «реформи духу», який проходимо ми, українці, в наші дні, – зазначає керуюча партнерка Dovgiy Family Office Оксана Гуляєва.

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