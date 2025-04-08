Співачка Janeuary занурює у глибини душі новою баладою «Білих лілій»

Українська співачка Janeuary випускає новий сингл «Білих лілій»

Українська співачка та авторка пісень Janeuary, відома своїми емоційно насиченими композиціями, представляє другу україномовну композицію «Білих лілій» – меланхолійну баладу, яка делікатно досліджує складні лінії, з яких виткана людина.

Мінімалістичний, але глибоко захоплюючий трек покладається на витончені ноти фортепіано, оксамитовий вокал Janeuary та насичені тони альта. Свідомий вибір залишити «повітря» в композиції дозволяє емоціям дихати, створюючи унікальний аудіовізуальний досвід для слухачів.

Якби я була художником, я б малювала. Але я зображую реальність звуками. Як у будь-якого художника, у мене є свій почерк – іноді лікарський, не всім зрозумілий. Секрет у тому, що мені, як лікарю, все одно. Я випишу тобі рецепт, і ти роби з ним, що хочеш. Викидай у смітник або тримай у внутрішній кишені. Там, де серце, – розповідає Janeuary.

Цей поетичний самоаналіз визначає її творчість – музику Janeuary можна не просто почути, а й відчути. У «Білих лілій» вона продовжує сумніватися, чи не розучилися люди любити, досліджуючи глибини власної душі.

Реліз супроводжує вишуканий кліп, знятий в одному з найатмосферніших джазових клубів України. Відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі Janeuary, а згодом його можна буде подивитися і на цифрових платформах.

Режисерами виступили Janeuary та Макс Левченко.

Janeuary вже здобула міжнародне визнання завдяки своїм роботам. Її кліп «Black into White» отримав дві нагороди на Europe Music Video Awards («Best mobile phone music video» та «Best black&white music video»), а також почесну відзнаку на Munich Music Video Awards у категорії «Best art music video».

Експериментальний мініальбом «Earendel» здобув радіоротацію на Хіт ФМ і Kiss FM, а видання «Плейбой Україна» опублікувало велику статтю про Janeuary в розділі «Культура».

Пісні «Back Where I Belong» і «Awakening» отримали згадки у виданнях Beach House, Illustrate Magazine, Clout, а також у блогах Франції, Німеччини, США, Мексики, Канади та Японії.

Трек «In My Damn Head» увійшов до майже 300 плейлистів на Spotify.