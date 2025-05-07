KARYN представила новий сингл і кліп «На хуторі»

7 травня 2025 10:38 Редакция
KARYN представила новий сингл і кліп «На хуторі»
KARYN представила новий сингл і кліп «На хуторі»
пресс-служба

KARYN висміяла весільні штампи у синглі «На хуторі»

«На хуторі» – новий трек співачки KARYN, у якому побутові алюзії стикаються з постіронією сучасного кохання. Це пісня про розрив, що став полегшенням, про фальшиві весільні картинки в голові, які більше не хочеться прокручувати, про втечу в уявний простір, де можна нарешті бути собою.

Це не традиційна лірична історія. Тут немає сліз на подушці. У пісні «На хуторі» любов постає не як драма, а як щось, що хочеться вивести з організму з гумором. Це пісня-відпущення, яка починається з болю, проходить через іронію і залишає після себе дивну, але світлу тишу.

Це історія дівчини, яка залишилася ні з чим, крім себе. Але замість того, щоб ламатися чи чекати, вона спокійно відправляє його на хутір. Без істерик, без пояснень, без повідомлень «після». Не з образи, а з гідності. Бо якщо любов перетворилася на мовчання, навіщо в ній двоє? – коментує KARYN.

Музичне відео на «На хуторі» – це іронічна гра з естетикою весільної символіки, де кожна деталь доведена до абсурду. Ростова фігура Раяна Гослінга, пластиковий торт у коробці з супермаркету, бокали зі стразами, фотозони з різними написами – усе ніби зі знайомого сценарію, але в ньому більше немає почуттів.

Стилістично кліп нагадує аматорські весільні зйомки кінця 90-х: VHS-фільтр, розмиті контури, пастельні кольори. Але головне тут не естетика, а вибір: героїня не впадає в драму, а святкує. Може, дивно, може, з іронією, але вперше – для себе.

Мені було цікаво показати, що стається, коли залишаєшся наодинці після великого кохання. Можна впасти в драму, а можна — влаштувати собі весілля. З собою. Це, можливо, є найчесніший спосіб прожити розрив – з усмішкою, але без ілюзій, – ділиться артистка.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Назар Задніпровський поділився секретами міцного шлюбу
Новини

Назар Задніпровський поділився секретами міцного шлюбу
POSITIFF поділився порадами щодо виховання доньки
Новини

POSITIFF поділився порадами щодо виховання доньки
МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025
Телешоу

МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025
Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін: «Мені було достатньо бабусиного телевізора, щоб закохатися в акторство»

Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін: «Мені було достатньо бабусиного телевізора, щоб закохатися в акторство»
єПитання 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 01.04.2025

єПитання 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 01.04.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025

Популярне відео

МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 03.05.2025
єПитання 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 01.04.2025

єПитання 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 01.04.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025
Вік на Вік 2025: дивитися 3 випуск онлайн від 02.04.2025

Вік на Вік 2025: дивитися 3 випуск онлайн від 02.04.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK