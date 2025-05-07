KARYN представила новий сингл і кліп «На хуторі»

KARYN висміяла весільні штампи у синглі «На хуторі»

«На хуторі» – новий трек співачки KARYN, у якому побутові алюзії стикаються з постіронією сучасного кохання. Це пісня про розрив, що став полегшенням, про фальшиві весільні картинки в голові, які більше не хочеться прокручувати, про втечу в уявний простір, де можна нарешті бути собою.

Це не традиційна лірична історія. Тут немає сліз на подушці. У пісні «На хуторі» любов постає не як драма, а як щось, що хочеться вивести з організму з гумором. Це пісня-відпущення, яка починається з болю, проходить через іронію і залишає після себе дивну, але світлу тишу.

Це історія дівчини, яка залишилася ні з чим, крім себе. Але замість того, щоб ламатися чи чекати, вона спокійно відправляє його на хутір. Без істерик, без пояснень, без повідомлень «після». Не з образи, а з гідності. Бо якщо любов перетворилася на мовчання, навіщо в ній двоє? – коментує KARYN.

Музичне відео на «На хуторі» – це іронічна гра з естетикою весільної символіки, де кожна деталь доведена до абсурду. Ростова фігура Раяна Гослінга, пластиковий торт у коробці з супермаркету, бокали зі стразами, фотозони з різними написами – усе ніби зі знайомого сценарію, але в ньому більше немає почуттів.

Стилістично кліп нагадує аматорські весільні зйомки кінця 90-х: VHS-фільтр, розмиті контури, пастельні кольори. Але головне тут не естетика, а вибір: героїня не впадає в драму, а святкує. Може, дивно, може, з іронією, але вперше – для себе.

Мені було цікаво показати, що стається, коли залишаєшся наодинці після великого кохання. Можна впасти в драму, а можна — влаштувати собі весілля. З собою. Це, можливо, є найчесніший спосіб прожити розрив – з усмішкою, але без ілюзій, – ділиться артистка.