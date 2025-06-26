Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

26 червня 2025 16:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Відома українська відьма Таня Гай вперше заспівала – мережі в захваті.

Українська музична сцена отримала потужний заряд – відьма Таня Гай презентувала дебютний кліп на пісню «Чекаю твій дзвінок». Це глибока історія, що резонує з серцями мільйонів українців та віддзеркалення реальності, в якій живе сьогодні кожен, хто любить і вірить.

«Чекаю твій дзвінок» – пісня, сповнена щирості, болю та надії. Вона присвячена тим, хто щодня чекає звістку від рідних, які боронять Україну. 

Це справжня музична терапія для тих, хто втратив спокій, хто живе в постійному очікуванні і хто, на жаль, вже ніколи не почує бажаного дзвінка.

Продивляючись тисячі фотографій безвісти зниклих воїнів, я, як відьма, відчувала біль та сум матерів, дружин, сестер, які так чекають того дзвіночка! Тому я створила пісню, яка стане ліками і хоч трохи залікує рану тих, хто чекає, – поділилась в інтервʼю співачка Таня Гай.

Пісня «Чекаю твій дзвінок» уже доступна на всіх музичних платформах.

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