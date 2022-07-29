KRISTONKO присвятила пісню вірності українських дівчат нашим воїнам ЗСУ

Пісня «Солдате» співачки KRISTONKO присвячується всім жінкам та дівчатам, які чекають свого героя з фронту. Наші герої, повертайтесь живими, і ми обов’язково переможемо!

Трек створювався з простої мелодії, яка мені засіла в голові. Я дуже хотіла на цю мелодію покласти слова, які матимуть душу. Спочатку я спробувала заспівати приспів, і все одразу склалось. А слова прийшли в умовах воєнного стану, в яких ми зараз живемо. Думки завжди в цьому, душа весь час турбується про те, скільки буде тривати війна. Також думки за всіх жінок та дівчат, які чекають своїх хлопців з фронту, – розповідає KRISTONKO.

На створення пісні співачку надихнули історії підписниць, які діляться, що чекають своїх чоловіків з фронту вже дуже довго та надзвичайно їх люблять. Така вірність дуже надихає.

Пісня про те, що сила кохання неймовірна, коли відчуття справжні та чисті. Дівчина готова чекати свого коханого дуже довго та вона надіється до останнього, що він повернеться, і готова зробити для цього все, що в її силах. Особисто мені відомі дуже багато таких історій підписниць, які чекають своїх коханих людей з фронту, які пішли захищати Батьківщину. За п'ять місяців війни я дуже багато переосмислила: стала цінувати кожен момент, людей, які поруч, та максимально проводити з ними час. Ніхто не знає, що з нами буде завтра, тож треба цінувати кожен день, – ділиться артистка.

Співачка KRISTONKO / Пресслужба

Особисто у KRISTONKO ця пісня викликає «мурашки» по шкірі, особливо якщо вслухатись в слова. На шляху до нашої Перемоги співачка працює на музичному та інформаційному фронтах. У своєму блозі збирає кошти на транспорт для ЗСУ. Також приймає участь у благодійних концертах.

Український солдат для мене – воїн, який любить нашу країну і готовий на все заради своєї землі та народу. Одразу після Перемоги і до неї я буду писати ще більше українських пісень. Тоді буде натхнення та стимул, ми будемо себе відчувати морально вільними. Розуміючи, що в нас вже є наша Перемога, – резюмувала співачка.