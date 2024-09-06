Співачка SANSA презентує нову роботу про поціловану сонцем Україну та українців

6 вересня 2024 00:19 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співачка SANSA презентує нову роботу про поціловану сонцем Україну та українців
Співачка SANSA презентує нову роботу про поціловану сонцем Україну та українців

Співачка SANSA презентує нову відеороботу «Поцілована».

Ця пісня наповнена сонячною енергією, тому що кожна людина в Україні особлива і поцілована сонцем, незважаючи ні на що.

На День Незалежності Президент України у своєму зверненні до українців наголосив, що Україна – земля, поцілована сонцем. 

“Я хочу, щоб кожна жінка відчувала себе щасливою і “поцілованою сонцем” кожен день. В цю пісню я вклала глибоку вдячність за все, що відбувається у моєму житті, і хочу поділитися своїм внутрішнім світлом з кожним”, – говорить SANSA.

Артистка разом із режисером Олександром Багазій створили візуальну історію, що передає всю енергію та атмосферу пісні. 

“Я хотіла показати як людина може бути щасливою в танці, і мені з цим допоміг хореограф, який втілив цю ідею у прекрасні рухи. Танцівниці передали настрій, коли ми почуваємо себе щасливими і радісними в житті”, – ділиться SANSA.

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