Співачка SANSA презентує нову роботу про поціловану сонцем Україну та українців
Співачка SANSA презентує нову відеороботу «Поцілована».
Ця пісня наповнена сонячною енергією, тому що кожна людина в Україні особлива і поцілована сонцем, незважаючи ні на що.
На День Незалежності Президент України у своєму зверненні до українців наголосив, що Україна – земля, поцілована сонцем.
“Я хочу, щоб кожна жінка відчувала себе щасливою і “поцілованою сонцем” кожен день. В цю пісню я вклала глибоку вдячність за все, що відбувається у моєму житті, і хочу поділитися своїм внутрішнім світлом з кожним”, – говорить SANSA.
Артистка разом із режисером Олександром Багазій створили візуальну історію, що передає всю енергію та атмосферу пісні.
“Я хотіла показати як людина може бути щасливою в танці, і мені з цим допоміг хореограф, який втілив цю ідею у прекрасні рухи. Танцівниці передали настрій, коли ми почуваємо себе щасливими і радісними в житті”, – ділиться SANSA.