Співачка SANSA презентує нову роботу про поціловану сонцем Україну та українців

Співачка SANSA презентує нову відеороботу «Поцілована».

Ця пісня наповнена сонячною енергією, тому що кожна людина в Україні особлива і поцілована сонцем, незважаючи ні на що.

На День Незалежності Президент України у своєму зверненні до українців наголосив, що Україна – земля, поцілована сонцем.

“Я хочу, щоб кожна жінка відчувала себе щасливою і “поцілованою сонцем” кожен день. В цю пісню я вклала глибоку вдячність за все, що відбувається у моєму житті, і хочу поділитися своїм внутрішнім світлом з кожним”, – говорить SANSA.

Артистка разом із режисером Олександром Багазій створили візуальну історію, що передає всю енергію та атмосферу пісні.

“Я хотіла показати як людина може бути щасливою в танці, і мені з цим допоміг хореограф, який втілив цю ідею у прекрасні рухи. Танцівниці передали настрій, коли ми почуваємо себе щасливими і радісними в житті”, – ділиться SANSA.