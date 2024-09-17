Співай, танцюй та вигравай крутий подарунковий косметичний бокс від співачки YALLA

17 вересня 2024 12:24 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співай, танцюй та вигравай крутий подарунковий косметичний бокс від співачки YALLA
Співай, танцюй та вигравай крутий подарунковий косметичний бокс від співачки YALLA

Юна поп-зірка YALLA та український бренд натуральної косметики DUSHKA оголосили конкурс для усіх сучасних та модних дівчат.

Так, усі, хто зніме ролик під новий чуттєвий хіт від YALLA – «ТИ і Я», зможуть отримати подарунковий набір кращої натуральной косметики.

Новий трек співачки вже став для багатьох саундтреком цієї осені. Цю пісню розуміють. напевно, тільки дівчата:

Це саме про те, коли кохаєш і віриш в це кохання. Даєш йому той другий шанс, стаєш «ліками один одному» і постійне в голові – «Я тебе, як ти мене, теж божевільно», – розповідає артистка.
 

Тому кожна дівчина, яка знаходиться у щасливих стосунках, може отримати подарунок. який допоможе знову нагадати собі, що ти найкраща та заслуговуєш на більше.

Я чітко знаю, що доглядові процедури та косметика є обов'язковими, для того щоб відчувати себе впевненою та щасливою. Займаючись собою, своїм комфортом та красою, ми нагадуємо собі, що є гарними, стильними та цікавими та не залежимо від думки хлопців чи інших людей з соціальних мереж, – впевнена YALLA.
 

Заради того, щоб порадувати дівчат, артистка об'єдналася з відомим українським брендом DUSHKA з 10-річною історією. Разом вони підготували для майбутньої переможниці конкурсу розкішний подарунковий бокс натуральної косметики ручної роботи. Всі засоби містять від 95 % натуральних інгредієнтів, а окремі продукти натуральні на всі 100 %. DUSHKA та YALLA підібрали краще для молодої шкіри з 400 засобів для тіла, обличчя та волосся, 

Як взяти участь у конкурсі?

  • Будьте підписаними на сторінку YALLA та DUSHKA в Instagram та TikTok;

  • Зніміть та опублікуйте ролик в Instagram чи TikTok  під трек «ТИ і Я»  в  instagram та TikTok і тегніть сторінку YALLA;

  • Вигравайте свій крутий приз.

Мерщій приймай участь у конкурсі та забирай свій крутий приз!

Послухати трек можна за посиланням: https://fanlink.tv/yalla_singer

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