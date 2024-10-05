Polina Dashkova та BURLA зняли кліп на ремейк «Понад хмарами»

Polina Dashkova та BURLA презентують ремейк легендарної пісні «Понад хмарами» з вражаючим кліпом

Сьогодні, 4 жовтня, прем'єра офіційного переспіву легендарної пісні «Понад хмарами», яку виконали молоді та талановиті артисти – репер BURLA, справжнє ім'я якого Максим Бурла, відомий своїми патріотичними піснями «Руський корабль», «Кайдани» та «Рідна», та поп-співачка Polina Dashkova, добре відома шанувальникам завдяки хіту «Плакала калина».

Оригінальна версія пісні «Понад хмарами» у виконанні гурту ТАРТАК та Каті Chilly вийшла понад 20 років тому і стала справжнім символом української музики.

«Ми стали справжніми щасливчиками, що саме нам випала можливість заспівати цю легендарну пісню. Вона має особливе значення для української музичної культури. Ми прагнули осучаснити звучання оригінальної версії та донести її важливий меседж новому поколінню слухачів. Це не просто переспів – це спосіб об’єднати людей через музику, нагадуючи про наші справжні цінності», – діляться враженнями Поліна Дашкова та Макс BURLA.

Переспів хіта «Понад хмарами» став можливимзавдяки продюсеру Поліни Дашкової Марині Осаулі, яка виступила ініціатором усього проєкту. Саме вона запропонувала ідею оновити пісню, і її зусилля дозволили реалізувати цей задум на всіх етапах.Саунд-продюсером переспіву став RUNSTAR (Сергій Ранов), який зміг передати сучасний дух пісні, роблячи її актуальною для нової аудиторії.

Зйомки кліпу тривали три дні, і команда працювала на 15 локаціях у Києві та за його межами. Завдяки візіонерському підходу Марини переспів «Понад хмарами» став не просто сучасною версією класики, а й справжнім культурним мостом між поколіннями, який передає головні цінності через музику.

У кліпі переплітаються три сюжетні лінії. Одна лінія – уява героя, який в реальності, зіткнувшись зі страхом втратити кохану, опиняється сам у порожньому Києві, фантазує її образи та бачить їх усюди. Друга – це спогади про щасливі моменти разом, за якими він сумує. Третя – реальність: у дім коханої влучає снаряд, і вона ледь не гине, що стає причиною його уявної подорожі. Фінал кліпу дарує надію – всі залишилися живі, і це хепі-енд. Головний меседж відео полягає в тому, що коли ми стикаємося із загрозою втрати близької людини, наша уява малює найгірші сценарії. Але любов і надія допомагають подолати цей страх і цінувати кожну мить разом.