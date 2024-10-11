KARYN вразила фанатів відвертістю в новій пісні «В Києві»

KARYN – українська співачка й авторка пісень – презентує свою нову проникливу композицію «В Києві».

Пісня стала відображенням особистих переживань артистки під час її останнього візиту до Києва – міста, яке вона називає своїм домом і любить понад усе.



Після початку повномасштабного вторгнення Каріна разом із дітьми вимушено переїхала до Литви, обравши цю країну за її близькість до України та можливість швидкого повернення додому.

Я ніколи не думала їхати кудись далі, бо дуже хочеться якнайшвидше повернутися додому, – ділиться співачка.

Пісня «В Києві», автором музики та слів якої є сама KARYN, народилася з однієї фрази, яка застрягла в голові артистки і навколо якої побудувалася вся композиція. Ця фраза стала символом її внутрішнього стану та емоційного зв’язку з рідним містом.

Музичне відео на пісню – це більше, ніж просто кліп. Це особиста історія повернення до старої квартири, де кожна кімната наповнена спогадами та емоціями. Знімання сцени в дитячій кімнаті були настільки зворушливими, що Каріна не могла стримати сліз.

Ми намагалися зняти, щоб я не плакала, але я все одно плакала, бо локацію відтворили дуже реалістично. Ця атмосфера розірвала моє серце, – зізнається співачка.

Пісня відображає внутрішню трансформацію та переосмислення себе в нових реаліях. Сцени, де Каріна дістає із шафи старі сценічні костюми та викидає їх, символізують відмову від минулого життя, яке більше не відповідає її теперішнім цінностям та поглядам. Все, що було в минулому, вже не про її стиль життя, не про її думки. Це метафора змін, які відбулися з нею та багатьма українцями, що були змушені спонтанно залишити свої домівки та переосмислити своє місце у світі.

Раніше співачка вже торкалася схожих тем у пісні «Холодне місто», що стала алегорією на відчуття в чужому місті після вимушеного переїзду.

«В Києві» не просто пісня, а відображення колективного досвіду багатьох українців, які були змушені залишити свої домівки. Вона нагадує про цінність дому, спогадів і надії на повернення.

Саунд-продюсером стала Анна Ніколайчук. Аранжування та саунд-продюсування забезпечив Борис Кукоба. Над кліпом працювали KARYN, Анна Ніколайчук та Микола Бут.

Я вірю, що кожен із нас несе в собі частинку дому, де б ми не були. Ця пісня – моє нагадування про те, що ми сильні та обов’язково повернемося до свого рідного міста. Я ось із дітьми до свого Києва. Нехай навіть сьогодні в Києві дощить, але після дощу завжди виходить сонце. Ми подолаємо всі труднощі і знову будемо разом, – каже Каріна Манолюк.