VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

7 листопада 2024 17:07 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
пресс-служба

7 листопада молода українська співачка VLADA K презентує нову проникливу композицію “All About You”.

Це вже друга пісня, створена спеціально для Дитячого Євробачення. Як і в попередній композиції “Мантра”, авторами “All About You” стали творці “Teresa & Maria”, виконаної Alyona Alyona та Jerry Heil і “Stefania” у виконані Kalush Orchestra. VLADA K також виступила у ролі співавтора пісні.

“All About You” – це емоційна подорож, що розповідає про важливість збереження теплих спогадів і стосунків з близькими. У пісні підкреслюється, що найяскравіші моменти нашого життя і люди, які подарували нам ці спогади, залишаються в наших серцях назавжди. Ці рядки закликають не забувати про найцінніше навіть у часи змін і викликів. 

Композиція нагадує слухачам, що справжня опора завжди поруч, незалежно від обставин, і саме цей зв’язок робить нас сильнішими. Близькі люди стають тим теплим осередком, що зігріває навіть у найхолодніші дні, і підтримують нас, коли життєві обставини стають складними. 

“Ця пісня для мене особлива, бо вона про людей і моменти, які залишаються з нами назавжди. Вона про любов, тепло і підтримку, які нас зігрівають, навіть коли ми далекі від дому або переживаємо складні часи. “All About You” нагадує про те, що наші спогади й почуття завжди поряд і допомагають рухатися вперед”, – поділилася VLADA K.

Пісню вже можна послухати на всіх музичних платформах, а кліп подивитись на YouTube.

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VLADA K

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