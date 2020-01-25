Победитель шоу МастерШеф-9: Сергей Денисов: Да, я хвастун, но хвастаюсь только тем, что есть!

Многим было очевидным, кто именно станет победителем девятого сезона проекта «МастерШеф» (СТБ). Еще бы - Сергей сделал все для этого!

Бизнесмен с рождения

Сергей, у вас тоже не было сомнений насчет того, что победите в проекте?

Я сразу понял: это не просто мой сезон - мне там нет равных. В каждом интервью, каждому из нашей двадцатки повторял, что выиграю.

Не боялись таким образом настроить ребят против себя?

Они и сами знали, что так будет. Поэтому поддерживали меня на проекте и после него, когда вылетали.

И что же придавало такую уверенность в себе?

Это трудно объяснить. Просто было внутреннее ощущение. Да и по уровню кулинарного мастерства я явно был на голову выше всех. Потом, правда, некоторые ребята начали догонять - в тот момент, когда у меня случалась великая депрессия.

Что было ее причиной?

Даже сам не знаю. Победы, победы, победы… Всем доказывал, что я лучший. А потом бах! - и ничего не хочется, толковых идей нет. Полнейшая апатия! Со мной никогда такого не было - впервые вступил с неравную борьбу с собой. Раньше, когда наблюдал депрессии у других людей, думал, что со мной подобного произойти не может. Оказалось, может. Несколько раз даже хотел уходить с проекта, но моя внутренняя стойкость не позволила этого сделать.

Продюсеры знали о ваших намерениях?

Они были не в курсе. Я сам с собой разговаривал об этом - по ночам. Зачем им рассказывать? Никогда в жизни не признаюсь в своей слабости! По жизни я лидер, многие это видят и надеются на меня. Получается, я не должен давать повода усомниться во мне.

Лидерские качества проявились в детстве?

Наверное, когда я, будучи школьником, занялся «бизнесом». У мамы был продуктовый магазин - как раньше называли, ларек. Она, конечно, знала, что я подворовываю у нее «Киндеры», сухарики, какие-то шоколадки, но мне казалось, что делаю незаметно. Все это добро продавал в школе. И не просто продавал - организовал свою сеть: у меня были постоянные клиенты. При этом никто меня не сдал, даже делали мне при случае какие-то поблажки.

Охранник, кальянщик и официант в одном лице

Перед тем как пришли на «МастерШеф», у вас было собственное дело. Тоже торговля?

Я продавал промышленное оборудование для ресторанно-гостиничного бизнеса. В этой сфере работал семь лет. Хотя по образованию - инженер-экономист топливо-энергетического комплекса и систем искусственного интеллекта.

Какая серьезная специальность! Как же получилось, что в итоге вас увлекла кулинария и диплом оказался ненужным?

Я с детства готовил. А поступать, вообще-то, подумывал в медицинский - на акушера-гинеколога. Хотя папа, видя мои кулинарные наклонности, советовал идти на технолога пищевой промышленности или на факультет ресторанно-гостиничного бизнеса. Почему я пошел ни туда, ни туда, не знаю. Учился хорошо, на бюджет мог поступить практически в любой вуз. В итоге полученные знания мне совершенно не пригодились ни в жизни, ни в бизнесе. На мой взгляд, в бизнесе самое главное - внутренне чутье, которое заставляет искать выходы из самых трудных ситуаций. И оно у меня есть.

Много таких трудных ситуаций было?

Хватало. Например, в 20 лет я ушел от родителей и переехал из Донецка в Батуми (в этом городе родился) - хотел доказать отцу: достоин того, чтобы он мной гордился. Был момент, когда работал там в ресторане на нескольких должностях - ночным охранником, кальянщиком, поваром и официантом для гостей, которые задерживались за полночь, а утром ходил по пляжу и раздавал рекламные проспекты. Кстати, там же, в ресторане, и жил. Проработав так два месяца, устал настолько, что в один прекрасный день просто не смог подняться с кровати. Это было перед днем рождения мамы, мне хотелось подарить ей серьги с бриллиантами - уже даже выбрал, какие именно. И до нужной суммы не хватало совсем чуть-чуть. Мысль, что должен заработать эти деньги, заставила сделать над собой невероятное усилие: я встал и пошел.

Мама расчувствовалась от такого подарка?

Конечно. Я все еще так обыграл… Сам приехать не мог, поэтому отправил серьги сестре и попросил вручить их маме именно в тот момент, когда буду поздравлять ее по телефону. Позвонил, поздравил и говорю: «Извини, мама, но так получилось, что в этом году я тебе подарок не купил». Она: «Ничего страшного - главное, что ты не забыл обо мне». И тут сестра передает ей серьги… Для мамы, конечно, это был большой сюрприз.

Когда я говорю, все стоят и слушают

На проекте вы рассказывали, что, выбрав участие в «МастерШефе», вынуждены были отказаться от своего бизнеса. Как считаете, больше потеряли или все же приобрели, раз стали победителем кулинарного шоу?

Честно говоря, еще не понял. В финансовом плане вышел в ноль. В духовном скорее выиграл. Когда шесть лет назад в ресторане стоял на заготовках, мы много говорили с ребятами о Le Cordon Bleu, о Париже, о том, как хотелось бы там поучиться. Недавно встретились, они говорят: «Надо же, ты единственный из нас сможешь воплотить эту мечту!». Я, парень, который тогда перебирал зелень и мыл овощи, поеду учиться в Париж, а они, шефы и су-шефы, - нет! Думаю, это стопроцентный выигрыш.

Представьте ситуацию: в проекте вы не победили, бизнеса нет. Как восстанавливали бы свои позиции?

Даже представить такого не могу. Я же говорил - с самого начала видел четкую картину: я стою с кубком в руке. Может, это кажется смешным, но в детстве перед соревнованиями, когда занимался спортом, тоже любил визуализировать исход событий. Если отчетливо представлял свою победу, сбывалось. Если нет - знал, что не в этот раз.

В случае если бы не выиграл, пробовал бы, скорее всего, заявить о себе в кулинарии. У меня появилось много знакомых благодаря проекту, они помогли бы советами или работой.

Вы не прислушивались на «МастерШефе» к чужим мнениям, зато всем диктовали свое. Так обычно и в жизни себя ведете?

Да. Слушаю, что говорят, но все равно делаю так, как считаю нужным. Просто большинство людей мыслят более эмоционально, а у меня аналитический склад ума: все анализирую, оцениваю, а потому не ошибаюсь.

У вас сложились очень теплые отношения с Аннушкой. Почему именно с ней?

Ой, это особый персонаж! Она напоминает мою сестру - своей беззаботностью, с одной стороны - серьезностью, а с другой - девичьей безбашенностью. В начале проекта кто-то (уже не помню точно, кто) попытался над ней зло подшутить и сильно обидел. А мне не нравится, когда обижают мою сестру… Я за нее вступился. Так мы и подружились.

Не сложно жить с таким характером?

Мама мне часто повторяет: «Тебя когда-нибудь так побьют…». (Смеется.) Но сколько таких ситуаций было, когда даже один против толпы стоял, и ни разу никто и не рыпнулся в мою сторону, когда начинал говорить. Потому что когда я говорю, все стоят и слушают.

Вам надо проводить мотивационные семинары.

О, это да! Я умею раздавать волшебные пендели - и Аннушку постоянно поддерживал, и Руслана Лучкова, который несколько раз порывался уйти с проекта.

Без тормозов

Судьи частенько критиковали вас за презентации блюд. Исправили свои ошибки?

Это были не ошибки, а пробелы в моей организации процесса. Я никогда не делал ставку на презентации, считал, что вкус блюда важнее. Потому на оформление всегда оставлял слишком мало времени.

У вас есть талант, харизма. А слабости есть?

Я хвастун. С другой стороны, хвастаюсь тем, что есть, а не чем-то мнимым. А еще я азартный. Очень! Иногда не могу себя контролировать. Но, в принципе, потом и не жалею о сделанном.

В чем азартность проявляется?

Да во всем. И в работе тоже, но это даже хорошо. А бывает, в карты проигрывал. Приличные суммы… В покер как-то $7 тыс. продул. И самое главное, когда вхожу в раж, потом уже без тормозов.

Как потратите призовые деньги?

Всё уйдет на Париж. Отучусь сначала, потом пройду стажировку - есть предложения из ресторанов Барселоны и Парижа. Если понравится, может, останусь там на время, поднаберусь опыта. А потом хотелось бы открыть небольшую семейную тратторию на берегу Средиземного моря с отельчиком на 20-25 номеров, чтобы можно было все лично контролировать, а вечерами готовить для гостей и выходить к ним - общаться.

На этой картине не хватает прекрасной хозяйки, которая встречает посетителей. Есть кто-то на примете?

У меня такие планы и амбиции, что не каждая их выдержит. Я из той категории мужчин, которые всегда будут держать женщину за собой. Не потому, что я сексист, как обо мне говорят. Мне нужна спутница жизни, которая будет толкать вперед, поддерживать меня и создавать домашний уют. Но такую сейчас найти очень сложно.

Текст: Людмила Козаренко