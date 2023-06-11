Олена Усенко: я слухаю свій внутрішній голос і йду за ним

Молода 15-річна співачка Olena Usenko (Олена Усенко) презентувала мотивуючу пісню про перемогу України.

Олено, вітаю! Ти – учасниця шоу «Голос. Діти». Чи будеш ти брати участь у дорослому «Голосі країни»? У тебе за плечима багато музичних конкурсів, чим участь в них допомогла у твоїй кар’єрі?

Вітаю! Я думала над тим, щоб стати учасницею дорослого «Голосу країни». Я цілком готова до цього проєкту. Я думаю, що прийде час і ви мене побачите на сцені цього шоу.

Участь у конкурсах – це невід’ємна частина підготовки стресостійкості артиста.

Найголовніше це те, що вони дали мені відчуття впевненості на сцені, а це неймовірно важливо для артиста. Саме на сцені зароджується мрія стати Артистом, а потім ставляться цілі, які підкріплюються діями.

Ти вже була учасницею дитячого Євробачення у 2021 році. Чи плануєш брати участь у дорослому нацвідборі?

Я на своєму досвіді знаю, як нести відповідальність за свою країну, представляючи її на Євробаченні.

За красивою картинкою та цікавим шоу стоїть велетенська робота організаторів, делегацій усіх країн-учасників, самих артистів і команди артиста. Тому для Євробачення потрібна неабияка підготовка артиста. Я думаю, що обов’язково настане час, коли я знову представлю Україну, але вже на дорослому Євробаченні. Це ще одна моя мрія!

У тебе нещодавно вийшов новий трек та кліп під назвою «Світанок прийде». Ти сама пишеш собі пісні?

Я сама є автором майже всіх моїх пісень. Я люблю і підтримую, коли артисти самостійно пишуть собі пісні, адже саме тоді артист може вкласти у пісню його власні сенси, думки, хвилювання, любов – власне, всі свої почуття.

Як ти ставишся до благодійних заходів. Чи часто виступаєш на таких заходах?

Зараз я активно беру участь у благодійних концертах. Я вважаю, що зараз на часі піднімати дух українського народу, допомагати військовим, громадянам та дітям, які постраждали внаслідок війни.

Я повністю відкрита до нових пропозицій, тож пишіть мені в Instagram ellen_usenko, і я обов’язково вам відповім.

Хто з українських артистів тобі подобається або є прикладом для наслідування? Можливо, ти б хотіла з кимось з них записати дует?

Мені дуже подобається гурт The Hardkiss, «Без Обмежень», Monatik, Melovin, Тіна Кароль, Джамала. Наразі найближчою по духу мені є музика The Hardkiss та Melovin. З ними б я хотіла створити щось неймовірне разом, адже саме вони надихають мене своїми сталевими серцями.

Чому ти обрала для себе рок-музику – не зовсім типовий музичний жанр для молодої дівчини?

Я не обирала жанр, у якому працюю. Я би сказала, що ця музика мене обрала сама. Я слухаю свій внутрішній голос і йду за ним. Саме так я відчуваю себе і передаю це вам своєю творчістю.

Але зараз я починаю експериментувати зі стилем, і ви невдовзі почуєте нові пісні, які вас здивують.

Незабаром у тебе буде благодійний виступ у Польщі. На яких майданчиках і в яких країнах ти мрієш виступити?

23 червня відбудеться дуже масштабний фестиваль у Польщі в м. Жешув на Європейському стадіоні культури. На цю сцену я вийду з українським прапором! Я буду виступати разом зі своєю близькою подругою Сарою Джеймс, представницею на дитячому Євробаченні від Польщі.

Також там будуть виступати різні відомі артисти Польщі та інших країн. І вже відомо, що на цьому концерті буде виступати Аліна Паш. Якщо ви читаєте це інтерв‘ю з Польщі або плануєте бути там, то обов’язково приходьте! Будемо запалювати разом з вами та улюбленими артистами на сцені.

Поділись планами на майбутнє – який наступний трек почують твої прихильники?

Зовсім скоро на платформах з‘явиться англійська версія пісні «Світанок прийде». Також ви побачите відеокліп на англомовну версію. Наступна пісня, яку я презентуватиму, буде експериментом для мене. Я спробую себе у новому стилі та вірю, що вам сподобається!