Остап Халавко: ексклюзивне інтерв'ю із зіркою першої святкової комедії сезону – «Пограбування по-українськи»

Актор Остап Халавко наперодні прем'єри фільму «Пограбування по-українськи» дав відверте інтерв'ю.

В це важко повірити, але ми живемо вже другу зиму війни. Не дивлячись на складні часи, ми адаптувалися та продовжуємо життя в нових умовах.

Відроджується і українське кіно, зокрема, виходять ті стрічки, які повинні були вийти ще роки назад. Складна доля у проєкта «Пограбування по-українськи» – комедії, яка повинна була вийти весною минулого року, а виходить тільки зараз, ставши першою святковою стрічкою сезону.

За сюжетом фільму дитячий тренер із плавання Алекс (Остап Халавко) по вуха закохується у недосяжну красуню (Даша Астаф'єва). Для того, щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс вирішує… пограбувати банк! Та, звичайно, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.

Головні ролі у новій комедії режисерки Аліни Бухтіярової («Бурштинові копи») виконали Остап Халавко, Даша Астаф’єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заниборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат, Олена Хохлаткіна.

Комедія за участі топових українських акторів та зірок шоу-бізнесу стала трампліном для слави одного з найкращих молодих акторів країни – Остапа Халавко. Зірка, карєра якої ледь не зупинилася через війну, радо поспілкувався з нами з нагоди вихода стрічки, яку довелось так довго чекати.

– Вітаю вас з виходом стрічки!

– Дякую, Навзаєм! І справді, це визначна подія, я в натхненно-нервовому передочікуванні (посміхається).

– Що ви відчуваєте зараз, коли фільм виходить на екрани через майже два роки після першої запланованої дати релізу?

– Найважливіше, що фільм все ж таки виходить. На мою думку, будь-які зусилля повинні конвертуватись в результат – добрий він чи поганий, і по факту піддаватись аналізу. Адже тільки емпіричний метод дає можливість правильно рухатись і прогресувати.

Ну а другий аспект – це сенси. Тоді був один час і одні ми, а зараз… Для мене це свого роду машина часу. Навіть не знаю до яких емоцій мені готуватись.

– Розкажіть про свого героя. Чим він має запам'ятатися глядачу?

– Тут достатньо сказати, що він працює «тренером з сухого плавання», бо боїться води. І це на повному серйозі. Що ви скажете про такого хлопця?

Якщо поверхнево – це шаблонний невдаха. Але причина цього доволі не весела. На мою думку Алекс – це результат материнської гіперопіки, що постійно пригнічувала всі прояви індивідуальності мого героя. Він жив не своїм життям, а як під диктовку. А коли ти губиш себе, ти губиш і своє місце у цьому світі. Звідси і такий результат.

Але, забігаючи наперед, в Алекса не все втрачено, і він ще зможе продемонструвати боротьбу за власне Я.

– Який найкумедніший момент на ваш погляд у стрічці? Що найбільше запам'яталося під час зйомок?

– Я стрічки не бачив, тому не готовий сказати, що конкретно найкумедніше. Однак є один момент, який мене дуже насмішив. Ми знімали сцену, де Алекс намагався врятувати в басейні людину. Зненацька випала можливість відчути себе справжнім героєм, однак навпроти стояв найбільший страх в його житті – вода. Дивлячись там на майданчику на відзняту сцену і на поведінку свого персонажа, я думав про одне: «Ну як можна бути таким безнадійним». Це було дуже смішно.

– Центральною темою стрічки є корупція. Як ви думаєте, ми зможемо подолати це явище? Як ви до нього відноситеся особисто?

– Дозволю собі не погодитись, що саме корупція є центральною темою. Треба розуміти що це комедія, а тому тут потрібно всіляко гіперболізувати обставини, щоб якнайгостріше підкреслити особливості кожного героя чи персонажа.

Для мене – це кіно про сміливість. Сміливий не той, хто не боїться, а той, хто наважується заглянути страху у вічі і зробити крок у невідомість.

А щодо корупції, то ми однозначно її подолаємо. Це невід’ємна умова нашої євроінтеграції, яка закладена у Конституції України. Ми зобов’язані це зробити. До того ж дивлячись на ретроспективу останніх років, ми активно цим займаємось, і це в нас непогано виходить.

– Головний герой іде на відчайдушний крок (пограбування) через кохання? А що незвичного або навіть незаконного робили ви заради кохання?

– По-перше, скористаюсь можливістю і скажу, що як бізнесмен і засновник кількох компаній, я ніколи і нічого незаконного не робив (посміхається). Навпаки, хочеться закликати всіх підприємців до чесності, порядності та відкритості. Ви бачили дефіцит нашого держбюджету? Ми зобов’язані робити все, щоб економічний та соціальний сектор працював на повну. Робочі місця, податки, донати – це завдання мінімум!!!

А стосовно кохання відповім так. Моє серце вільне, а голова забита справами. Але років 10 тому, саме через закоханість, я почав писати пісні. І зараз їх у мене вже близько 100. Сподіваюсь, настане час і ви їх почуєте.

Комедія «Пограбування по-українськи» – з 7 грудня на всіх екранах країни!