«Операція «Чорний кейс» відбулася у Києві

14 березня 2025 10:54 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Операція «Чорний кейс» відбулася у Києві
«Операція «Чорний кейс» відбулася у Києві (о статье -
B&H

«Операція «Чорний кейс» – новий фільм з Кейт Бланшетт та Майклом Фасбендером.

12 березня в кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver, відбувся допрем’єрний показ нового шпигунського трилера Стівена Содерберга «Операція «Чорний кейс»!

Першими у загадкову атмосферу світу спецагентів занурилися топові блогери та журналісти.

Після перегляду співачка iSKra поділилася своїми враженнями:

Крутий фільм, зроблений нестандартно. Шикарні актори, сюжет, смішні моменти. Майже весь час тримав у напрузі.

Про фільм

Кейт Бланшетт і Майкл Фассбендер виступають у ролі подружжя шпигунів, де одна таємниця може зруйнувати все.

Агент розвідки Джордж отримує завдання розкрити витік секретної інформації. Головною підозрюваною стає його власна дружина, що призводить до напруженого протистояння та перевірки їхньої довіри одне до одного. Хто з них веде подвійну гру?

Вже у кіно!

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Дмитро Комаров вперше прокоментував розлучення з Олександрою Кучеренко
Новини

Дмитро Комаров вперше прокоментував розлучення з Олександрою Кучеренко
Один за всіх: Чому немовля опинилося на смітнику та чи понесе мати покарання?
Новини

Один за всіх: Чому немовля опинилося на смітнику та чи понесе мати покарання?
єПитання 4 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 11.03.2025
Телешоу

єПитання 4 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 11.03.2025
Один за всіх 19 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 09.03.2025
Телешоу

Один за всіх 19 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 09.03.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 15 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.03.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.03.2025
Один за всіх: Чому мати відмовилася від новонародженого сина та викинула його на смітник?

Один за всіх: Чому мати відмовилася від новонародженого сина та викинула його на смітник?
Колесо фортуни: дивитися 1 випуск онлайн від 08.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 1 випуск онлайн від 08.03.2025
«Операція «Чорний кейс» відбулася у Києві

«Операція «Чорний кейс» відбулася у Києві

Популярне відео

МастерШеф 15 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.03.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.03.2025
Колесо фортуни: дивитися 1 випуск онлайн від 08.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 1 випуск онлайн від 08.03.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 07.03.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 07.03.2025
єПитання 4 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 04.03.2025

єПитання 4 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 04.03.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK