«Операція «Чорний кейс» відбулася у Києві

«Операція «Чорний кейс» – новий фільм з Кейт Бланшетт та Майклом Фасбендером.

12 березня в кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver, відбувся допрем’єрний показ нового шпигунського трилера Стівена Содерберга «Операція «Чорний кейс»!

Першими у загадкову атмосферу світу спецагентів занурилися топові блогери та журналісти.

Після перегляду співачка iSKra поділилася своїми враженнями:

Крутий фільм, зроблений нестандартно. Шикарні актори, сюжет, смішні моменти. Майже весь час тримав у напрузі.

Про фільм

Кейт Бланшетт і Майкл Фассбендер виступають у ролі подружжя шпигунів, де одна таємниця може зруйнувати все.

Агент розвідки Джордж отримує завдання розкрити витік секретної інформації. Головною підозрюваною стає його власна дружина, що призводить до напруженого протистояння та перевірки їхньої довіри одне до одного. Хто з них веде подвійну гру?

Вже у кіно!