«Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»: у Києві відбувся допрем'єрний показ фільму

15 листопада в кінотеатрі мережі MULTIPLEX в ТРЦ Respublika відбувся ексклюзивний показ екранізації світового бестселера письменниці Сюзанни Коллінз – «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» у форматі IMAX

Генеральними партнерами заходу виступили: журнал MARIE CLAIRE, сайт AFISHA.BIGMIR.NET, мережа SOCAR, телеканал «Новий канал», радіомережі NRJ, Наше радіо, ХІТ FM та Торговий дім «Вина світу».

На подію також завітали зіркові гості: ведуча, тренер та впливова блогерка Марина Боржемська, зірка YouTube та TikTok Марина Александрова («Скажена»), MISS WORLD plus size QUEEN та володарка рекорду «Найбільші груди України» Міла Кузнецова.

Сюжет розгортається за десятки років до основних подій «Голодних ігор». У центрі сюжету – майбутній президент Панема та головний антагоніст Коріолан Сноу. Стрічка оповідає про 18-річного зразкового студента, який отримує можливість стати ментором Десятих ігор, однак має невеликі шанси на перемогу, бо його підопічна – дівчина на ім'я Люсі Грей Берд – із найбіднішого 12-го округу. Молодого Сноу грає Том Бліт («Біллі Кід», «Позолочений вік»), який отримав виключно позитивні оцінки від світових критиків за виконання персонажа, чий остаточний перехід на «темну сторону» зробить неминучим і його майбутнє падіння від рук Катніс Евердін (Дженніфер Лоуренс) та Повстання. Головну жіночу роль отримала одна з найперспективніших зірок молодого покоління Голлівуду Рейчел Зейгер, відома за стрічкою «Вестсайдська історія» Стівена Спілберга. Також у фільмі зіграли Пітер Дінклейдж, Гантер Шафер, Віола Девіс та інші.

Режисером приквелу «Голодних ігор» виступив прославлений постановник Френсіс Лоуренс (три частини «Голодних ігор», «Костянтин», «Я – легенда»). А пісню-саундтрек до фільму «Can’t Catch Me Now» записала Олівія Родріго, яка сама виявилася завзятою фанаткою світу за романами Сюзанни Коллінз.

В український прокат стрічка «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» вийшла 16 листопада. Редакція TV.UA вже переглянула фільм і вам також рекомендує.