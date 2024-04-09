«Приборкувачка драконів»: у Києві пройшло дитяче свято на честь прем'єри найяскравішої анімації сезону

6 квітня у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Lavina Mall) пройшов допрем'єрний показ мультфільму «Приборкувачка драконів». На честь події для маленьких глядачів було організовано свято з тематичними розвагами й подарунками.

Свято було організовано за підтримкою партнерів: агенції дитячих розваг WOW Party, дитячого інтернет-магазину «Антошка» та парку розваг Galaxy. Інформаційну підтримку заходу надав найбільший сімейний портал країни – kolobok.ua та легендарний ресурс – tv.ua.

Гостями свята стали зіркові блогерки та щасливі матусі: Оксана Андрієць, Тетяна Шкабуріна, stasia_sh, Анна Малиновська, Аліна Гомон, Ліка Леонова, Марина Теплова та акторка Олена Світлицька.

Стрічка розповідає про стародавній Китай, де дракони колись були друзями людей, але жадібність занапастила їхній союз, і на цих чарівних істот почалося полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчинка Пін заводить дружбу зі справжнім драконом, рятує його від злого хазяїна та відправляється разом з ним в епічну подорож Піднебесною. У цій небезпечній подорожі Пін знаходить спосіб розкрити свою силу та усвідомлює, що саме вона і є справжньою Приборкувачкою драконів.

Майбутній анімаційний хіт став адаптацією першої книги австралійської письменниці Керол Вілкінсон з однойменною назвою – «Приборкувачка драконів». Книга вийшла 2003 року, розійшлася мільйонними тиражами та отримала численні нагороди, зокрема: Aurealis Awards, «Дитяча книга року», Австралійська літературна премія KOALA. Сама авторка особисто адаптувала сюжет для створення екранізації.

Режисерами стрічки виступили Сальвадор Сімо, який брав участь у створенні таких культових проєктів, як «Пасажири», «Людина-вовк», та «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок» та Цзяньпін Лі.

Участь у створенні анімації взяли такі відомі студії, як Base FX («Чорна пантера: Ваканда назавжди», «Аквамен», «Тор: Любов та грім», «Валеріан та місто тисячі планет») та Ilion Animation Studios («Удача», «Парк розваг», «Планета 51»).

На великі екрани пригодницька анімація «Приборкувачка драконів» вийде 11 квітня 2024 року.