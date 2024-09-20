«Трансформери: Початок»:  зіркова прем'єра анімаційного фільму у Києві

18 вересня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ Blockbuster Mall відбулася прем'єра анімаційного фільму «Трансформери: Початок».

Партнерами події виступили Dominos Pizza, «Садочок», «Наш сік», «Карпатська джерельна».

На зіркову прем'єру завітали акторки Антоніна Хижняк та Анна Саліванчук, співак та тіктокер LOGVIN, телеведучий Слава Соломка, блогери та представники топових ЗМІ.

Фільм «Трансформери: Початок» занурює нас в епоху давніх часів, коли відомі трансформери були ще «юними». Дія розгортається приблизно за 3 мільярди років до того, як людство познайомилося з роботами, що могли перетворюватися на автомобілі, іншу техніку або навіть механічних звірів. В ті часи Оптимус Прайм і Мегатрон були найкращими друзями. Фільм розповість, як їхня дружба перетворилася на запеклу ворожнечу.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та тіктокер LOGVIN:

Коли вийшов перший трейлер, здалося, що творці звертаються насамперед до дітей, прагнучи залучити їх у кінотеатри разом із батьками. Переглянувши стрічку, можу сказати, що в ній присутньо багато гумору і активних сцен. Проте це не означає, що дорослим буде нецікаво, – є також елементи драми та більш серйозні, похмурі моменти. Однозначно треба переглянути всім.

А також телеведучий Слава Соломка:

Крім динамічних і напружених екшен-сцен «Трансформери» радують глядачів численними дотепними жартами, як словесними, так і візуальними, а також – несподіваними, щирими емоціями. Дуже круте музичне супроводження. Рекомендую для перегляду всій сім'ї.

Дивіться анімаційний фільм «Трансформери: Початок» в кінотеатрах з 19 вересня.