«Гладіатор ІІ»: зіркова прем'єра у Києві

13 листопада 2024 15:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Гладіатор ІІ»: зіркова прем'єра у Києві
«Гладіатор ІІ»: зіркова прем'єра у Києві
B&H film distribution

12 листопада в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ Blockbuster відбулася прем'єра епічної історії «Гладіатор ІІ».

Легендарний режисер Рідлі Скотт продовжує епічну сагу про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються в Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти в Колізей після того як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

Першими побачити масштабність гладіаторських боїв та навіть сфотографуватися з римським імператором і гладіатором пощастило українським зіркам і блогерам та ЗМІ. 

Дивіться «Гладіатор ІІ» вже у кінотеатрах!

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