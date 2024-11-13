«Гладіатор ІІ»: зіркова прем'єра у Києві

12 листопада в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ Blockbuster відбулася прем'єра епічної історії «Гладіатор ІІ».

Легендарний режисер Рідлі Скотт продовжує епічну сагу про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються в Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти в Колізей після того як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

Першими побачити масштабність гладіаторських боїв та навіть сфотографуватися з римським імператором і гладіатором пощастило українським зіркам і блогерам та ЗМІ.

Дивіться «Гладіатор ІІ» вже у кінотеатрах!