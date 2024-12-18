«Крейвен-мисливець»: зіркова прем’єра фільму у Києві

17 грудня у київському кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася зіркова прем’єра фільму «Крейвен-мисливець», який виходить у прокат 19 грудня.

Першими глядачами довгоочікуваної стрічки стали: радіоведуча Ольга Вороніна, мольфар Макс Гордєєв, співачки Міла Нітіч, SHEVCHENKO, Ne Ta та RIDA, блогерки Міла Кузнєцова, Антоніна Носова «Усвідомлена» та Ірина Слюнько, співак та тіктокер LOGVIN, психологиня Дар'я Сокол.

Партнерами події виступили: Jack Daniel's, Domino's Pizza, Montale, VodaUA. Інформаційні партнери: tv.ua, afisha.bigmir.net.

«Крейвен мисливець» – це епічна історія про легендарного персонажа коміксів Marvel, який вже довгий час не відпускає своїх фанатів.

У центрі сюжету досвідчений мисливець Крейвен, який не шкодує зусиль на відслідковування жертви, але одна справа коли це тварини, адже у фільмі його здобиччю стають люди...

Дізнайтеся історію походження одного з найнебезпечніших антигероїв всесвіту Marvel. «Крейвен-мисливець» з 19 грудня у кінотеатрах країни.