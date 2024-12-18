«Крейвен-мисливець»: зіркова прем’єра фільму у Києві

18 грудня 2024 16:43 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Крейвен-мисливець»: зіркова прем’єра фільму у Києві
«Крейвен-мисливець»: зіркова прем’єра фільму у Києві
B&H film distribution

17 грудня у київському кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася зіркова прем’єра  фільму «Крейвен-мисливець», який виходить у прокат 19 грудня.

Першими глядачами довгоочікуваної стрічки стали: радіоведуча Ольга Вороніна, мольфар Макс Гордєєв, співачки Міла Нітіч, SHEVCHENKO, Ne Ta та RIDA, блогерки Міла Кузнєцова, Антоніна Носова «Усвідомлена» та Ірина Слюнько, співак та тіктокер LOGVIN, психологиня Дар'я Сокол.

Партнерами події виступили: Jack Daniel's, Domino's Pizza, Montale, VodaUA. Інформаційні партнери: tv.ua, afisha.bigmir.net.

«Крейвен мисливець» – це епічна історія про легендарного персонажа коміксів Marvel, який вже довгий час не відпускає своїх фанатів. 

У центрі сюжету досвідчений мисливець Крейвен, який не шкодує зусиль на відслідковування жертви, але одна справа коли це тварини, адже у фільмі його здобиччю стають люди...

Дізнайтеся історію походження одного з найнебезпечніших антигероїв всесвіту Marvel. «Крейвен-мисливець»  з 19 грудня у кінотеатрах країни.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Крейвен-мисливець

Матеріали на тему

Прикраси з діамантами – мрія мільйонів жінок
Lifestyle

Прикраси з діамантами – мрія мільйонів жінокРеклама
MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
Меломан

MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
Арам Арзуманян розповів, чого навчається у своїх дітей
Новини

Арам Арзуманян розповів, чого навчається у своїх дітей
Друзі за контрактом: про справжню дружбу, пограбування і дива
Анонси на ТВ

Друзі за контрактом: про справжню дружбу, пограбування і дива
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024
Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024
MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»

MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною

ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024
Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024
MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»

MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
МастерШеф 14 сезон: дивитися 14 і 15 випуски онлайн

МастерШеф 14 сезон: дивитися 14 і 15 випуски онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK