Допрем’єрний показ романтичної комедії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» відбувся в Києві!

14 лютого 2025 15:21 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Допрем’єрний показ романтичної комедії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» відбувся в Києві!
Допрем’єрний показ романтичної комедії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» відбувся в Києві!
B&H

12 лютого, напередодні Дня всіх закоханих, у столичному кінотеатрі Оскар (ТРЦ Gulliver) пройшов ексклюзивний допрем’єрний показ нової глави історії легендарної Бріджит Джонс — «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця».

На особливий кіновечір завітали зіркові гості, топові блогери та представники провідних українських ЗМІ, щоб першими поринути у світ романтики, гумору та нових пригод улюбленої героїні мільйонів.

Про фільм

Бріджит Джонс повертається на великі екрани!

Культова Бріджит Джонс знову на великих екранах! Після втрати коханого під час гуманітарної місії в Судані Бріджит знову самотня. Вона — мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Під тиском родини вона починає будувати нове життя й навіть встановлює додаток для знайомств, де знайомиться з мрійливим та енергійним юнаком. Та чи вдасться Бріджит балансувати між роботою, родиною та коханням? 

Не пропустіть романтичну комедію року в кінотеатрах вже сьогодні!

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