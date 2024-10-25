«Веном: Останній танець»: зіркова прем'єра фільму в Києві

22 жовтня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ River Мall відбулася прем'єра фантастичного екшену «Веном: останній танець».

22 жовтня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ River Мall відбулася прем'єра фантастичного екшену «Веном: останній танець».

На зіркову прем'єру завітали телеведучі Оксана Гутцайт та Соломія Вітвіцька, співак та тіктокер LOGVIN, співачка Ne Ta, блогер Макс Кірєєв, ЗМІ та інші.

Партнерами події виступили Bolt, Jack Daniels, Domino's Pizza, Socar.

Журналіст-розслідувач Едді Брок (Том Гарді) сам того не бажаючи став єдиним на Землі носієм інопланетної форми життя. У ньому живе Веном – симбіот, який потребує для себе живого носія-людину. Симбіоти давно вже шукають планету, на якій змогли б заволодіти тілами її мешканців та зрештою поглинути їх. Едді та Веном знаходять спільну мову та йдуть на компроміси, аби співіснувати. Настає час, коли Едді для людей, а Веном для своєї раси стають чужинцями. Разом вони тікатимуть від усіх, хто хоче їх знайти.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та тіктокер LOGVIN: «Я обожнюю кіновсесвіт Marvel і, йдучи на «Веном», я розумів, що це буде чудовий вечір за переглядом неймовірного фільму! Фільм подивився на одному диханні – як завжди захоплюючий сюжет, круті спецефекти та незрівнянний гумор!»

А також співачка Ne Ta: «Це дуже емоційне і зворушливе завершення історії. Він наповнений доречними і смішними жартами, а фінальний акт вразив мене своєю епічністю».

Дивіться екшен «Веном: Останній танець» в кінотеатрах з 23 жовтня.