«Як спіймати холостяка»: зіркова прем'єра фільму в Києві

5 грудня 2024 13:39 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Як спіймати холостяка»: зіркова прем'єра фільму в Києві
«Як спіймати холостяка»: зіркова прем'єра фільму в Києві. Фото: Михайло Лопатюк

4 грудня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ Dream Yellow відбулася прем'єра романтичної комедії «Як спіймати холостяка».

На зіркову прем'єру завітали: радіоведуча Ольга Вороніна, співак та тіктокер LOGVIN, блогерки Антоніна Носова «Усвідомлена», Міла Кузнєцова та Ірина Слюнько, головний редактор tv.ua Олександр Ківа,  блогер Макс Кірєєв, співачки OLENA USENKO, RIDA та Severyna, ЗМІ та інші.

Партнером події виступив сайт Tochka.net.

Сюжет фільму закцентований навколо молодого, багатого, а головне – неодруженого Вертера, який завжди в пошуках чогось нового та цікавого. За його романтичними пригодами можна написати окрему книгу, але одного дня він зустрічає дівчину своєї мрії, яка не поспішає у його обійми та збирається заміж за чудового хлопця. Чи зможе Вертер перевернути своє життя та життя коханої догори дригом, щоб завоювати її серце?

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та тіктокер LOGVIN:

Чудовий, легкий фільм для перегляду з класними друзями або з другою половинкою! Дотепний гумор, насміялися від душі. Але в той же час, як на мене, фільм містить в собі і більш глибокий сенс, ніж може здатися на перший погляд. Але, зрештою, відкритий фінал дає можливість глядачам самим пофантазувати.

Блогер Макс Кірєєв:

Картина сповнена гумору та несподіваних поворотів, а також підіймає теми вибору і справжнього кохання. Легке та романтичне кіно на затишний вечір.

А також співачка OLENA USENKO:

Фільм справив на мене дуже приємне враження. Це легка, романтична історія, яка змушує замислитися про справжні цінності у стосунках і водночас дарує багато позитивних емоцій. Я із задоволенням спостерігала за пригодами Вертера, його спробами завоювати серце коханої та тим, як усе змінювалося в його житті. Ця картина стала чудовим завершенням мого вечора й залишила теплі спогади».

Дивіться фільм «Як спіймати холостяка» в кінотеатрах з 5 грудня.


 

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