Хороша погана дівчинка: трейлер еротичного трилеру з Ніколь Кідман

Преміальний еротичний трилер «Хороша погана дівчинка» в кіно з 16 січня 2025 року. У головній ролі – голлівудська легенда та володарка «Оскару» – Ніколь Кідман.

Владна керівниця міжнародної корпорації (Ніколь Кідман) закручує роман зі своїм стажистом (Гарріс Дікінсон). Їхні стосунки порушують не тільки корпоративну етику, а й норми суспільної моралі, адже хлопець набагато молодший за давно одружену головну героїню. Але пристрасть бере верх над розумом. Разом вони досліджують питання сексуальності, влади та домінування в сучасному світі корпоративної культури.

Головною зіркою стрічки є видатна Ніколь Кідман («Мулен Руж», «Годинник», «Доґвіль», «З широко відкритими очима», «Аквамен»). За роль у цьому фільмі акторка отримала одну з найпрестижніших нагород у світі – «Кубок Вольпі». Кідман була визнана кращою акторкою за результатами голосування журі Венеційського кінофестивалю, що завершився 7 вересня. Зірка була змушена покинути церемонію нагородження прямо з червоного хідника, через те, що дізналася про смерть матері. Пізніше акторка випустила спеціальне звернення для преси та фанатів, в якому подякувала за головну нагороду фестивалю та присвятила її матері.

Головну чоловічу роль зіграв один з найперспективніших акторів свого покоління – Гарріс Дікінсон («Трикутник смутку», «Залізний кіготь», «Там де раки співають», «Чаклунка»). До зіркового касту також приєдналися Софі Вайд («Говори до мене») та культовий Антоніо Бандерас («Маска Зорро», «Відчайдушний», трилогія «Діти шпигунів», «Шкіра, в якій я живу», «Індіана Джонс та реліквія долі»).

Режисером провокаційного року виступила нідерландська режисерка, акторка та письменниця Галіна Райс («Чорна книга», «Операція «Валькірія». «Тіло, тіло, тіло»).

Стрічка стане першим фільмом А-класу з маркуванням «тільки для дорослих» на українських екранах за багато років. На цей час фільм вже визнаний міжнародною пресою та критиками видатним, а експерти пророкують проєкту не тільки успіх у прокаті, а й численні номінації на премії «Оскар» та «Золотий Глобус».

Оцінити еротичний трилер та гру його головної зірки можна буде лише у кінотеатрах вже з 16 січня 2025 року.