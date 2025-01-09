«Злодії 2: Пантера»: зіркова прем'єра фільму в Києві

9 січня 2025 17:22 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Злодії 2: Пантера»: зіркова прем'єра фільму в Києві
«Злодії 2: Пантера»: зіркова прем'єра фільму в Києві. Фото: Green Light Films

8 січня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ Blockbuster відбулася прем'єра детективного екшену «Злодії 2: Пантера» – продовження кримінального хіта 2018 року із Джерардом Батлером у головній ролі.

На зіркову прем'єру завітали: співачки Ne Ta, RIDA та Геля Зозуля, блогерки Антоніна Носова «Усвідомлена», Міла Кузнєцова та Ірина Слюнько, психологиня Дар'я Сокол, мольфар Макс Гордєєв, телеведучий Слава Соломка, блогер Макс Кірєєв, співак OKS, телеведучі Марина Арістова та Анастасія Даугуле, головна редакторка Marie Claire Ірина Татаренко та головний редактор «Теленеделя» Олександр Ківа, ЗМІ та інші.

Партнером виступив бренд Porsсhe в Україні, адже герої стрічки їздять саме на Porsсhe Taycan.

Партнерами події виступили Afisha.bigmir.net та Marie Claire.

«Злодії 2: Пантера» – продовження детективного екшену «Злодії» про протистояння кримінальної банди та поліції Лос-Анджелесу в особі  «Великого Ніка» О'Браєна (Джерард Батлер). Цього разу дія фільму переміститься на Лазурове узбережжя до Марселя, де знаходиться одна з найбільших діамантових бірж світу. «Великий Нік» переслідує свого опонента Донні Вілсона (О'Ші Джексон-молодший) та стає частиною банди, яка планує зухвале пограбування. На що згоден піти ОʼБраєн, щоб довести цю справу до кінця?

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився головний редактор TV.UA Олександр Ківа: «Гарна гра Джерарда Батлера. Стрілянина, гумор, музика, тачки. Можу сказати, ніби легкий вайб «Форсажу». Рекомендую сходити на цей фільм».

А також блогерка Антоніна Носова «Усвідомлена»: «Фільм дуже непоганий. Якщо любите фільми про пограбування та машини, то вам треба обов'язково на нього сходити». 

Дивіться фільм «Злодії 2: Пантера» в кінотеатрах з 9 січня.

 

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