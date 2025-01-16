«Хороша погана дівчинка»: як пройшов закритий показ фільму

16 січня 2025 13:49 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Хороша погана дівчинка»: як пройшов закритий показ фільму
«Хороша погана дівчинка»: як пройшов закритий показ фільму

14 січня 2025 року в кінотеатрі «Оскар» відбувся допрем’єрний показ фільму «Хороша погана дівчинка» від студії A24.

Ця провокаційна стрічка, у якій знялися світові зірки Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон і Антоніо Бандерас, досліджує межі влади, бажань і упереджень. Фільм сміливо занурює глядачів у табуйовані стосунки, розкриваючи нові грані людської природи та порушуючи актуальні соціальні питання.

Серед запрошених гостей були: акторка Олена Кравець, фотографка Соня Плакидюк, актор Влад Никитюк та багато інших.

Гостей пригощали авторським коктейлем від Loggerhead x Milk Bar, який є відсилкою до сцени з фільму, де головна героїня п’є склянку молока. Izibank створював настрій за допомогою ароматного попкорну та відомого слогану: «Кіно на izi». А ігристе вино San Mare Prosecco стало ідеальним доповненням атмосфери вечора. 

Вероніка Ясінська, СЕО Green Light Films, зазначила: «Хороша погана дівчинка – це перш за все унікальне поєднання таланту та ідеї прийняття себе та своїх бажань. Важливо зазначити, що для Green Light Films це продовження партнерства з однією з найбільших та найуспішніших незалежних компаній кіновиробників А24, з якою нас поєднує спільне бачення високої якості та смаку у виборі фільмів».

Широкий прокат фільму стартує 16 січня.

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Хороша погана дівчинка

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