Як за допомогою OSINT-технологій перевірити контрагента: розповідають фахівці BlackBox OSINT

Як за допомогою OSINT-технологій перевірити контрагента: розповідають фахівці BlackBox OSINT

Перевірка бізнес-партнера – вимушена міра сучасного ділового світу.

Вона дозволяє будувати партнерські відносини із підтвердженим кредитом довіри. Компанія BlackBox OSINT на замовлення клієнтів проводить розслідування із застосуванням відкритих джерел. Зібрана інформація дозволяє бізнесу покращити управління репутацією бренду, посилити корпоративну безпеку та виявити приховані ризики, до яких може призвести співпраця з контрагентом.

Яку інформацію дає перевірка контрагента методами OSINT

Бізнес-розвідка технологіями OSINT дає глибоке розуміння явних та прихованих намірів партнерів, топ-менеджерів, які криються за ретельно складеними прес-релізами. Глибокий аналіз інформації, отриманої законним шляхом, та належно систематизований, дозволить зважено приймати бізнес-рішення та передбачити наслідки.

Провести розслідування OSINT-технологіями особливо важливо в період планування стратегічного співробітництва чи укладення довгострокових угод.

Перевірка контрагента виявить:

приховані борги юридичної особи, вони впливають на здатність виконувати угоди;

громадянство, активи чи інші зв’язки з країною-терористом;

конфлікти з бізнес-партнерами раніше;

джерела походження активів;

родинні зв’язки із особами з заплямованою діловою репутацією чи найближче оточення;

фінансові невідповідності щодо прибутковості та показники ефективності;

участь контрагента в судових процесах;

відкриті проти партнера судові позови стосовно порушення ним нормативних актів чи посягань на інтелектуальну власність;

чи проводяться щодо особи антикорупційні розслідування;

ознаки нехтування етичними нормами ведення бізнесу;

негативний імідж в онлайн-просторі, який кине тінь на компанію при співпраці;

неправдиву інформацію, яка створює помилкове враження стабільності.

Розвідка методами Open Source Intelligence надає клієнту глибоке досьє на партнера. Моніторинг професійного бекграунду – це ефективне рішення для виявлення корупційних ризиків, ринкової частки контрагента, чесності/нечесності перед партнером та допоможе запобігти можливому шахрайству.

Як працює агенція BlackBox OSINT

Компанія BlackBox OSINT працює у кількох напрямах – шукає та упорядковує інформацію; встановлює факти неправомірних діянь об’єкта дослідження з кримінальним підтекстом; перевіряє співробітників стосовно зловживання службовим становищем; виявляє вразливі місця опонентів клієнтів, щоб посилити захист репутації.

Розвідка OSINT-технологіями не виходить за межі правового поля, гарантує повну конфіденційність замовнику розслідування. Матеріали отримуються із загальнодоступних джерел, як соціальні мережі, ЗМІ, публічні державні записи, форуми, інсайдерські дані, інструменти геолокації, відкрита ділова документація, блоги – кількість джерел необмежена. Замовники не наражаються на правові наслідки, оскільки отримується інформація повністю законно. Скористатись послугами актуально для виявлення репутаційних ризиків самим клієнтом, який планує вихід у публічну площину.

Громадські антикорупційні розслідування BlackBox OSINT набувають медійного резонансу та можуть стати матеріалами для ініціювання кримінальних проваджень.

Потрібно перевірити контрагента в Україні чи за кордоном? BlackBox OSINT зробить усе швидко.