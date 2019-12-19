Никита Добрынин рассказал о главной мечте мужчины

Эксклюзив 19 декабря 2019 18:10 Александр Кива
Никита Добрынин рассказал о главной мечте мужчины
Никита Добрынин рассказал о главной мечте мужчины

У каждого из нас есть свои цели и стремления, которые меняются в течение жизни. Со временем появляются новые желания и приоритеты.

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Поклонники теле– и радиоведущего Никиты Добрынина и его девушки Даши Квитковой ждут не дождутся, когда пара создаст крепкую семью. Как оказалось, мнение Никиты и его поклонников совпадает. Своими мыслями Добрынин поделился за кулисами шоу Нового канала «Шалена зірка».

– Я думаю, что в таком осознанном возрасте мужчина мечтает о счастливой семье и детях, его наследниках, которые растут умными и здоровыми, – признался Никита. – Да, на мой взгляд, это самое главное желание каждого настоящего мужчины.

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Отметим, что на шоу «Шалена зірка» с Лесей Никитюк Никита был в группе поддержки у певицы Славы Каминской, которая играла против певца и танцора Амадора Лопеса.

«Шалена зірка» – каждый четверг в 21:00 на Новом канале.

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